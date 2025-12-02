EL INSSSEP IMPULSA UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER BUCAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Desde el INSSSEP se impulsa una campaña integral, conformada por charlas virtuales abiertas al público, a cargo de profesionales especializados, así como actividades de control y fichado para personal de la Escuela de Suboficiales del Chaco y afiliados del organismo.

El presidente del INSSSEP, Rafael Meneses, encabezó la presentación del ciclo de disertaciones virtuales organizadas por la Asesoría Odontológica del organismo, bajo la coordinación de la doctora Fabiana Puretz, en el marco del Día Latinoamericano de Lucha contra el Cáncer Bucal, que se conmemora el 5 de diciembre. La iniciativa busca promover la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de esta enfermedad.

Las disertaciones comenzaron en la sede de la Asesoría Odontológica de Resistencia, ubicada en Brown 370, con la exposición de la doctora Verónica Binaghi, quien abordó los principales factores de riesgo asociados al cáncer bucal.

La agenda continuará durante la semana de la siguiente manera:

-Martes: Dr. Rodolfo Telechea (UBA – Corrientes)

Tema: HPV y citología.

-Miércoles: Dra. Viviana Rodríguez (delegación Barranqueras)

Tema: Tabaquismo.

-Jueves: Dres. Juan Marcos Vallejos y Liset Osnaghi (Corrientes)

Temas: Úlcera traumática crónica y radiación solar como factores predisponentes.

-Viernes: Dr. Pedro Fortín (Makallé)

Tema: Alcoholismo y hábito de mascar coca.

-Martes 9 de diciembre: Dr. Andrés Benetti (Corrientes)

Tema: Trastornos orales potencialmente malignos.

La campaña también incluye jornadas de fichado y control para personal de la Escuela de Policía y afiliados del INSSSEP, con acompañamiento del Hospital “L. Fleitas” de Fontana.

Las actividades se desarrollarán en los siguientes días y horarios:

-Martes 2/12: 11.30 a 14 – Hospital de Fontana,

-Miércoles 3/12: 11.30 a 14 – Escuela de Policía.

-Jueves 4/12: 11.30 a 14 – Escuela de Policía.

La fecha tiene su origen en el reconocimiento al nacimiento del profesor Julio Santana Garay, destacado referente en la prevención y diagnóstico de lesiones precancerosas. Cada año, la jornada pretende reforzar la importancia del cuidado y la salud bucal en toda la población.

“Todo lo que tenga que ver con la promoción y prevención de enfermedades tendrá nuestro acompañamiento desde la presidencia y vice. Vamos a trabajar juntos en esta problemática; tienen nuestro total apoyo y las felicitaciones por la iniciativa”, expresó Meneses durante la presentación.

El cáncer bucal puede afectar labios, lengua, paladar, encías, el piso de la boca y mejillas. Entre sus principales factores de riesgo se encuentran el consumo de tabaco y alcohol, la infección por VPH, la exposición solar prolongada, la edad y una dieta pobre en frutas y verduras. Los síntomas más frecuentes incluyen lesiones que no cicatrizan, dolor persistente, sangrado inexplicable, incomodidad con prótesis, cambios en la lengua, dificultades para hablar o tragar y mal aliento crónico. La prevención se basa en evitar tabaco y alcohol, mantener una dieta saludable, protegerse del sol, vacunarse contra el VPH y realizar controles odontológicos regulares.