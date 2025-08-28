El Gobierno simplificó la compraventa de autos: todos los detalles

El artículo 4 de la norma

invita a las 23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a sumarse. Cada jurisdicción deberá asumir los costos de implementación y garantizar la interoperabilidad con sus sistemas locales.

De acuerdo con la resolución, el sistema evitará que los ciudadanos deban realizar múltiples pagos en distintas instancias y permitirá verificar deudas impositivas o multas de tránsito antes de concretar una transferencia.

“Agilizará la percepción de aranceles y el pago de impuestos, tasas y multas por infracciones de tránsito y permitirá que las personas involucradas en el trámite registral puedan verificar la existencia de posibles deudas relacionadas a impuestos y tasas vinculados a la radicación y transferencia de dominio de los automotores, y a multas por infracciones de tránsito, con lo cual aportará claridad y transparencia a la operación registral”, se agregó.

La medida se suma a otras iniciativas para simplificar trámites en el sector automotor, como la eliminación de la Cédula Azul, el fin del Régimen Informativo de Compraventa de Vehículos Usados, la reducción de costos en las licencias de conducir y la flexibilización de la importación de autos usados.