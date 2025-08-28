QUÉ ES LA TORMENTA DE SANTA ROSA Y POR QUÉ SE LE TEME TANTO EN LA ARGENTINA

Lluvias y granizo en el AMBA.

Cada año, a fines de agosto, la Argentina se prepara para un fenómeno que combina tradición popular con realidad meteorológica: la famosa Tormenta de Santa Rosa. Según el calendario, suele producirse en torno al 30 de agosto, en coincidencia con la festividad de Santa Rosa de Lima, la primera santa de América Latina.

Cuando el invierno comienza a despedirse y la primavera asoma en el horizonte, una frase se repite en cada rincón del país: «Se viene la Tormenta de Santa Rosa». Más que una simple creencia popular, este fenómeno meteorológico genera expectación y, sobre todo, mucho temor, especialmente en la provincia de Buenos Aires y sus alrededores.

El mito y la tradición de la tormenta de Santa Rosa

La creencia popular sostiene que, casi con certeza, en los días previos o posteriores al 30 de agosto se desata una tormenta intensa.

Esta superstición se remonta al siglo XVII, cuando Rosa de Lima habría intercedido con una oración para que una tormenta dispersara a los piratas que querían atacar la ciudad peruana. Desde entonces, en el Río de la Plata se instaló la idea de que todos los años se repite este fenómeno natural.