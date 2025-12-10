El Gobierno ofrece una recompensa por los jubilados desaparecidos en Chubut

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa millonaria para quienes brinden datos que ayuden a localizar a Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder, los jubilados desaparecidos desde mediados de octubre en la provincia de Chubut. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial.

La medida llega como respuesta a una solicitud de la Oficina Fiscal de Comodoro Rivadavia en el marco de la causa por averiguación de paradero.

una recompensa a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos investigados, brinden datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de la pareja de jubilados. A raíz de la solicitud, el Ministerio de Seguridad definió otorgarque permitan lograr dar con el paradero de la pareja de jubilados.

Según lo dispuesto por la ministra Alejandra Susana Monteoliva, la recompensa será de 5 millones de pesos por cada uno. Asimismo, se garantizó la confidencialidad de la identidad de las personas que colaboren.

El pago de la recompensa será realizado en la sede del Ministerio de Seguridad o en el lugar que designe Monteoliva, “previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada a fin de preservar la identidad del aportante”, indicaron.