EL GOBIERNO ANUNCIÓ QUE LICITARÁ LA CONCESIÓN DE TECNÓPOLIS: «NUNCA MÁS SERÁ UNA CARGA PARA LOS ARGENTINOS»

A través de un comunicado difundido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno puso primera para la privatización del predio de Tecnópolis, y anunció que este lunes lanzará la licitación.

«El Gobierno Nacional lanzará mañana la licitación que dará paso a la concesión de Tecnópolis. El predio (históricamente deficitario bajo la administración kirchnerista) pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada: nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos» , anunció Adorni a través de las redes sociales. , anunció Adorni a través de las redes sociales.

Concurso Público Nacional N° 392-0006-CPU25 para la concesión del uso y explotación del predio de Villa Martelli, que durante años fue utilizado por usuarios de forma libre y gratuita. Por medio de un documento, el Gobierno Nacional confirmo el avance de su plan de racionalización de recursos y déficit cero con el llamado apara la concesión del uso y explotación del predio de Villa Martelli, que durante años fue utilizado por usuarios de forma libre y gratuita.

La gestión libertaria lanza una concesión con una duración inicial de 300 meses (25 años). El comunicado oficial justifica la decisión con la supuesta crítica situación financiera del inmueble, que estaba bajo la órbita de la Secretaría de Cultura.

D esta manera, de acuerdo con el documento, el predio acumulaba una deuda real superior a los $4.813 millones; al tiempo que se reportó equipamiento faltante por $554 millones (con denuncia judicial en trámite) y se hacía necesario un mantenimiento permanente financiado exclusivamente por el Estado.