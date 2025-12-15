Mar. Dic 16th, 2025

EL GOBIERNO ANUNCIÓ QUE LICITARÁ LA CONCESIÓN DE TECNÓPOLIS: «NUNCA MÁS SERÁ UNA CARGA PARA LOS ARGENTINOS»

Manuel Adorni confirmó que este lunes se lanzará la licitación para que el predio de Villa Martilli sea privatizado.

A través de un comunicado difundido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno puso primera para la privatización del predio de Tecnópolis, y anunció que este lunes lanzará la licitación.

«El Gobierno Nacional lanzará mañana la licitación que dará paso a la concesión de Tecnópolis. El predio (históricamente deficitario bajo la administración kirchnerista) pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada: nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos», anunció Adorni a través de las redes sociales.

Por medio de un documento, el Gobierno Nacional confirmo el avance de su plan de racionalización de recursos y déficit cero con el llamado a Concurso Público Nacional N° 392-0006-CPU25 para la concesión del uso y explotación del predio de Villa Martelli, que durante años fue utilizado por usuarios de forma libre y gratuita.

La gestión libertaria lanza una concesión con una duración inicial de 300 meses (25 años). El comunicado oficial justifica la decisión con la supuesta crítica situación financiera del inmueble, que estaba bajo la órbita de la Secretaría de Cultura.

D esta manera, de acuerdo con el documento, el predio acumulaba una deuda real superior a los $4.813 millones; al tiempo que se reportó equipamiento faltante por $554 millones (con denuncia judicial en trámite) y se hacía necesario un mantenimiento permanente financiado exclusivamente por el Estado.

Desde diciembre de 2023, el Gobierno ya había iniciado un proceso de ordenamiento que incluyó la reducción de la dotación de personal en más del 30% (de 333 a 198 empleados).

El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó un canon mensual inicial de $611 millones para la concesión, asegurando la continuidad del ingreso para el Estado.

 

El futuro de Tecnópolis

A pesar de la privatización de la gestión, el pliego establece que el predio de 509.759,79 m² deberá mantener su uso para actividades recreativas, culturales, de esparcimiento, deportivas no competitivas y educativas.

El inversor privado asumirá el control a partir del 1 de julio de 2026 y deberá garantizar el mantenimiento de los acuerdos público-privados de programación comprometidos para el resto del año 2026. El proceso licitatorio se realizará electrónicamente a través del sistema COMPR.AR para asegurar la transparencia.

