EL GOBIERNO ANUNCIÓ QUE LICITARÁ LA CONCESIÓN DE TECNÓPOLIS: «NUNCA MÁS SERÁ UNA CARGA PARA LOS ARGENTINOS»
Manuel Adorni confirmó que este lunes se lanzará la licitación para que el predio de Villa Martilli sea privatizado.
D esta manera, de acuerdo con el documento, el predio acumulaba una deuda real superior a los $4.813 millones; al tiempo que se reportó equipamiento faltante por $554 millones (con denuncia judicial en trámite) y se hacía necesario un mantenimiento permanente financiado exclusivamente por el Estado.
El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó un canon mensual inicial de $611 millones para la concesión, asegurando la continuidad del ingreso para el Estado.
El futuro de Tecnópolis
A pesar de la privatización de la gestión, el pliego establece que el predio de 509.759,79 m² deberá mantener su uso para actividades recreativas, culturales, de esparcimiento, deportivas no competitivas y educativas.
El inversor privado asumirá el control a partir del 1 de julio de 2026 y deberá garantizar el mantenimiento de los acuerdos público-privados de programación comprometidos para el resto del año 2026. El proceso licitatorio se realizará electrónicamente a través del sistema COMPR.AR para asegurar la transparencia.