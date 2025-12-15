CAPTURAN A 3 PERSONAS BUSCADAS POR LA JUSTICIA, SECUESTRAN 90KG. DE PRODUCTOS CÁRNICOS E INCAUTAN MAS DE 60 MOTOCICLETAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este fin de semana Policía Caminera realizó operativos en toda la provincia, con el fin de prevenir siniestros y fortalecer la Seguridad Vial.

Ruta Nac. N° 11 y Av. Victoriano Pereyra

El viernes, agentes viales secuestraron una motocicleta adulterada.

Se trato de un rodado marca Motomel, la cual al ser verificada por perito verificador idóneo, determinó que presentaba adulteraciones en su motor.

J. J. Castelli

Sus pares, del puesto Puerto Lavalle, aprehendieron a un hombre de 29 años por presentar pedido de detención a solicitud de la policía de Formosa desde fecha 04/09/2021.

Saénz Peña

Agentes de la termal, detuvieron a un joven de 18 años por presentar pedido de detención por supuesto robo desde fecha 29/04/2025.

Charata

De la misma manera, operadores del Puesto de control ubicado en Ruta Nac. N° 89 km 246, apresaron a un hombre de 55 años, por también presentar pedido de captura desde fecha 21/04/2022.

Gral. San Martín

Uniformados del puesto de control caminero Puente Libertad, secuestraron productos cárnicos por no contar con documentación ni cadena de frío para ese tipo de carga.

Se dió intervención al Dpto. Rural.

INTERVENCIONES

En todo el ámbito chaqueño, intervinieron dos transportes de agroquímicos y dos transportes de senasa, con irregularidades en su carga y documentaciones.

Los organismos competentes se abocaron a sus tareas específicas.

JUNTO AL MUNICIPIO

Este fin de semana, policía caminera participo de operativos viales junto a la municipalidad de resistencia donde secuestraron un total de 39 motocicletas por infringir al código de faltas provincial Ley 850-J.

SECUESTROS, ACTAS Y TESTS DE ALCOHOLEMIA

Se detectaron 22 alcoholemias y se labraron 329 actas varias. Se retiraron varios animales sueltos de la ruta.

Se incautaron 24 motocicletas por infracción al Código de Faltas.

