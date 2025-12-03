EL GOBERNADOR ZDERO JUNTO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMPARTIERON UN ESPACIO DE DIÁLOGO, EN EL MARCO DEL 3 DE DICIEMBRE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El gobernador Leandro Zdero compartió este miércoles un desayuno con personas con discapacidad, en una jornada marcada por el diálogo, la cercanía y la escucha activa. El encuentro permitió intercambiar experiencias y visibilizar distintas realidades, con el objetivo de fortalecer políticas públicas que promuevan mayor inclusión y accesibilidad en toda la provincia.

Durante la charla, los jóvenes compartieron sus vivencias cotidianas, necesidades y propuestas para mejorar la calidad de vida de quienes presentan algún tipo de discapacidad. El Gobernador destacó el valor de estos espacios de conversación, que permiten construir soluciones concretas desde la perspectiva de los propios protagonistas. “Escuchar de primera mano sus historias y desafíos nos ayuda a orientar mejor nuestro trabajo y a avanzar hacia un Chaco más accesible para todos”, afirmó, acompañado de la presidente de IPRODICH, Ana Mitoire y la vicepresidente, Mónica Morales.

El gobernador remarcó además, que cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que busca generar conciencia y derribar prejuicios que aún persisten en la sociedad. “Esta jornada es un recordatorio de que debemos seguir trabajando para eliminar barreras culturales y físicas que impiden la plena participación de las personas con discapacidad”, agregó.

Desde IPRODICH, resaltaron el compromiso del organismo en el acompañamiento permanente, la asistencia técnica, la accesibilidad y la promoción de derechos. También destacaron la importancia de fortalecer la articulación con distintos organismos del Estado para garantizar respuestas más ágiles y efectivas.

También reiteraron que la gestión continuará impulsando acciones que permitan consolidar un sistema de apoyo integral, con perspectiva de derechos y orientado a la autonomía personal. “Nuestro objetivo es que cada chaqueño pueda desarrollarse plenamente, sin barreras ni limitaciones”, concluyeron.

