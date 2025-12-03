BERMEJITO: VORAZ INCENDIO VIVIENDA EN BARRIO ORO AZUL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un incendio de gran magnitud consumió una vivienda en la localidad de Villa Río Bermejito en el barrio Oro Azul, dejando a una mujer sin hogar y causando daños en la propiedad vecina. El siniestro, originado por una falla eléctrica en un aire acondicionado, movilizó a bomberos voluntarios y vecinos para sofocar las llamas.

El incidente ocurrió el 2 de diciembre alrededor de las 22:40 en la residencia de M. N. E, empleada de comercio de 30 años. Según relató la damnificada, el fuego se inició a raíz de un desperfecto en el sistema de refrigeración, propagándose rápidamente por toda la estructura.

A pesar de la rápida respuesta de los bomberos voluntarios de la zona y la colaboración de los vecinos, las pérdidas materiales fueron totales. Electrodomésticos, muebles, ropa y el cableado eléctrico quedaron reducidos a cenizas. El fuego también alcanzó la vivienda lindante, propiedad de W. L. A., un jornalero de 45 años, causando daños materiales.

Durante las tareas de extinción, el bombero voluntario Facundo Alegre Burgos, de 21 años, sufrió una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono y debió ser trasladado a un centro asistencial. Afortunadamente, se encuentra estable y en observación.

La fiscalía a cargo de la Dra. Raquel H. Maldonado, ordeno una investigación para determinar las causas exactas del incendio. Peritos de la División de Bomberos de Juan José Castelli se encuentran realizando las pericias correspondientes en el lugar. Con fuente de LaPos Posta Infor

