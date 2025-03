EL GOBERNADOR ZDERO ACOMPAÑÓ EL INICIO DEL 113° ANIVERSARIO DE SÁENZ PEÑA

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

El gobernador Leandro Zdero se encuentra, este viernes, junto al intendente local, Bruno Cipolini, recibiendo el 113° aniversario de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña en el histórico Mural del Centenario.

Las actividades para celebrar la fundación de la ciudad termal iniciaron a las 21 Hs. “Estamos trayéndo el saludo a todos y a cada uno de los sáenzpeñenses en el marco de este nuevo aniversario, por supuesto acompañado de Bruno (Cipolini), porque están a cumpliendo un nuevo aniversario”, mencionó el Gobernador y valoró el sentido de pertenencia que tienen los ciudadanos de Sáenz Peña.

En ese sentido, Zdero remarcó: “Sáenz Peña tiene tantos años de lucha, de esfuerzos, pero fundamentalmente de logros, lo que permitió convertirla en el epicentro del desarrollo y crecimiento que es lo que pretendemos para nuestra provincia. Es una ciudad que está ubicada estratégicamente y que termina siendo el faro de referencia para la región”.

El primer mandatario provincial dejó en claro que, como Gobierno provincial, siempre brindará acompañamiento a los saenzpeñenses. “Quiero decirles que van a tener un Gobierno que los va a acompañar para el crecimiento y el desarrollo, con Bruno (Cipolini) trabajamos permanentemente en muchas demandas que tiene la ciudad, en muchas conquistas que han logrado los sáenzpeñenses, pero trabajamos por las que queremos lograr todos los días, por los sueños de todos y cada uno de los chaqueños”, indicó.

Para finalizar, el jefe del Ejecutivo provincial manifestó su firme convicción de que Sáenz Peña, como también el resto de las localidades chaqueñas, se transformen en fuertes generadoras de puestos de trabajo. “Nosotros apostamos al esfuerzo para salir del populismo perverso que lo único que nos hizo fue llevarnos al conformismo de recibir lo que se recibe, hay que dar vuelta la página. Estamos convencidos de que lo que tenemos que lograr es poder producir y poder generar nuestros recursos para dejar de ser solamente una provincia que se administra de los recursos que recibimos, queremos ser una provincia pujante y ese es el Chaco que se viene”, concluyó.

INTENDENTE CIPOLINI: “ES LA PRIMERA VEZ QUE UN GOBERNADOR NOS ACOMPAÑA EN LA PREVIA DEL ANIVERSARIO”

El intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, Bruno Cipolini, celebró el acompañamiento del Gobernador en la previa del aniversario de la ciudad. “Es la primera vez que un gobernador está acompañando la previa de la llegada del aniversario, es un agradecimiento profundo”, valoró.

Asimismo, el intendente local realizó un balance de lo que significaron estos últimos años a cargo del municipio: “Siempre se trata de lograr los objetivos y de ir paso a paso. Por supuesto que surgen problemas, problemas nuevos, otros que persisten, pero siempre con la visión de tratar de consolidarnos como un centro de referencia estratégico en el centro de la provincia”.

Por último, Cipolini destacó el trabajo realizado por Zdero en lo que va de su gestión como Gobernador. “Al gobernador lo que le pediríamos es que siga trabajando con la misma fuerza, que no baje los brazos, sabemos que hay muchas cosas que necesitamos, pero como lo dije en el aniversario pasado, no pretendemos en un año las soluciones que no hemos encontrado en 20. Lo que queremos es ir encauzando los temas, trabajarlos paso a paso y que los vecinos puedan tener la certeza de que el mayor esfuerzo será hecho”, finalizó.

Las actividades van a continuar en este 1 de marzo, y en esta noche ya contaron con la presencia de El Chaqueño Palavecino, Los Puntah y Los Blandengues para el disfrute de toda la comunidad.

