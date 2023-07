EL GINECÓLOGO DE CECILIA STRZYZOWSKI CONFIRMÓ QUE LA JOVEN BUSCABA QUEDAR EMBARAZADA

El médico declaró el jueves en la causa, dijo que la había atendido por última vez en enero.

El fiscal Jorge Cáceres Olivera, quien forma parte de la investigación por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, relató que el ginecólogo que atendía a la joven contó que ella buscaba quedar embarazada.

La fiscalía sostiene que Cecilia fue asesinada por su pareja, César Sena, y por los padres de él, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, el 2 de junio pasado, el día que la joven desapareció después de entrar en la casa de sus suegros. Para los investigadores, no hay dudas de eso, pero no está claro todavía el móvil concreto del crimen. Un dato que está corroborado en la causa es que Acuña se llevaba muy mal con su nuera y no aceptaba la relación de ella con su hijo.

En su declaración de este jueves, el ginecólogo dijo que había visto a Cecilia, por última vez, el 21 de enero pasado y que ella le hizo una consulta por un «problema ginecológico»: quería «regularizar su ciclo menstrual» para quedar embarazada.

El ginecólogo ratificó una versión que la fiscalía ya tenía. Una testigo de identidad reservada había declarado en la causa, el mes pasado, que César Sena, con quien ella tenía una relación casual, le había contado que con Cecilia estaban en tratamiento porque querían tener un hijo. «Yo le pregunté por su matrimonio porque ví fotos de que estaba casado y me contó que estaban en proyecto para ser padres y que caía, como que ella no quedaba, que hacían el tratamiento pero era muy frustrante para él porque Cecilia no quedaba», declaró esta testigo en la causa penal. Ella había conocido a César Sena por la aplicación de citas Badoo y mantenían «una relación con encuentros casuales».