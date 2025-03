EL ESTREMECEDOR RELATO DE UNA MUJER QUE FUE ATACADA POR EL PITBULL DE SU VECINA Y SE SALVÓ: “VOLVÍ A NACER”

Horas después de recibir el alta, habló la mujer de 72 años que fue brutalmente atacada por el pitbull de su vecina en el barrio San Javier, en Córdoba. “Volví a nacer”, expresó.

El jueves pasado, Mary estaba barriendo en la puerta de su casa cuando el perro -que estaba con la dueña- se le acercó y, en un intento de sacárselo de encima, la mordió y le provocó gravísimas heridas en la cara, cabeza y brazos.

“Yo intenté entrar a mi casa y el perro me atacó. La dueña me dijo que le diera la escoba y yo se la tiré. Cuando me voy para adentro, a mitad de camino, me saltó de atrás”, recordó en declaraciones a Arriba Córdoba (eldoce).

En ese sentido, contó que era imposible que alguien pudiera ayudarla a frenar el ataque: “Era luchar porque ningún vecino se podía meter, ni siquiera un par de perros que estaban ahí también. Él estaba ciego conmigo. Me empujó contra la tapia, me caí y ahí empezó a morder en la cabeza”.

“Cuando me ataca la cabeza, otro vecino lo toma al perro de los testículos, lo gira y se lo llevan a la casa. Ahí el perro le dio un mordiscón a este muchacho y después volvió sobre mí. En ese momento me atacó en la parte derecha del cuello”, agregó.

La mujer, muy religiosa, relató que en ese momento empezó a hablarle a Dios para que la ayudara a salir de esa situación, que duró varios minutos. Una vez que pudieron intervenir, fue trasladada al Sanatorio Aconcagua con graves heridas y allí permaneció internada hasta este lunes.

“Lo más difícil es olvidarme lo que pasó con el animal. Fue tremendo. Como me dijo el médico, esto fue un milagro, y yo volví a nacer. La recuperación es muy difícil”, concluyó.

Este episodio no fue el único en los últimos días: una joven embarazada de cinco meses también fue atacada por un pitbull en Córdoba. El violento episodio ocurrió el sábado en el barrio Maipú 1°, en la capital cordobesa.

Si bien se desconocen los detalles de cómo se origino el ataque, medios locales confirmaron que el animal le dejó una grave lesión en la cara y en el brazo.

Ante esa situación, el servicio de emergencias actuó rápidamente para garantizar la estabilidad de la joven y su bebé. Luego de hacer una evaluación específica por el embarazo, fue derivada al Hospital Córdoba.