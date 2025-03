Este pago, que debía realizarse originalmente el 20 de marzo, fue aplazado para el 21 de marzo tras un acuerdo con las autoridades. Sin embargo, el próximo jueves 27 de marzo es la fecha límite para saldar esta deuda. El sindicalista aclaró que, si no se efectúa el pago, las medidas de fuerza serán inevitables.

Abraham recordó los retrasos en los últimos pagos. Detalló que el 25% restante del sueldo de febrero fue saldado el 21 de marzo, pero aún queda pendiente la bonificación no remunerativa de 200 mil pesos por chofer, que es “proporcional para el resto de las categorías”.

Este monto estaba pactado para el 20 de marzo, y si no se paga el jueves, los choferes no dudarán en tomar medidas drásticas. El sindicalista subrayó: “Si no pagan, lamentablemente, ahí sí comenzamos con la mediación sindical. No vamos a esperar más. Que se pague como corresponde, no vamos a permitir que se siga postergando”, afirmó.

La cifra de trabajadores afectados es significativa, ya que unos 630 choferes podrían verse perjudicados por este incumplimiento. “Lamentablemente, sabemos que esto afecta a los usuarios, pero estamos mostrando nuestra preocupación e interés para que se solucione. No queremos ir al paro”, agregó Abraham.

La situación sigue siendo incierta, y los trabajadores y usuarios esperan que los empresarios cumplan con el pago en la fecha estipulada. De no ser así, la paralización del servicio parece ser una posibilidad real, lo que afectaría la circulación del transporte público en la ciudad. “Esperamos que los empresarios puedan cumplir con lo que corresponde. Ojalá se pueda resolver sin tener que tomar medidas drásticas”, concluyó el sindicalista.