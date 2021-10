EL ESPOSO DE HALYNA HUTCHINS CONTÓ CÓMO FUE LA CHARLA QUE MANTUVO CON ALEC BALDWIND

El actor accionó un arma de utilería que terminó matando a su compañera de trabajo.

Alec Baldwin mató por accidente a Halyna Hutchnis, la directora de fotografía del film Rust, y no encuentra consuelo. Está en shock por lo que provocó al accionar el alma de utilería que le dieron para las grabaciones y siente que su carrera está acabada. Este sábado se conoció la emotiva conversación que el actor tuvo con el esposo de la directora de fotografía que murió.

El marido de Hutchins se comunicó con Baldwin después de leer el tuit del actor. “No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza. Halyna Hutchins era esposa, madre y nuestra colega profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia. Estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halyna”, había escrito.

Horas después de ese mensaje, la pareja de la víctima se comunicó con él para conversar sobre lo ocurrido. “He hablado mucho con Alec Baldwin y me ha apoyado mucho”, reveló Matthew en diálogo con The New York Post. Sus palabras evidencian que no siente rencor hacia él por lo ocurrido, aunque sí un fuerte dolor ante lo inexplicable.

Alec Baldwin le disparó accidentalmente a la directora de fotografía y al director de la película que protagoniza mientras grababan la escena de un tiroteo. La mujer, de 42 años, de nombre Halyna Hutchins, murió, mientras que Joel Souza, que dirigía el film Rust, fue herido, pero ya recibió el alta médica.

El hecho ocurrió en el estado de Nuevo México, en el Rancho Bonanza Creek, una conocida locación donde se hacen películas en los Estados Unidos, usualmente del género del western. La producción esta interrumpida hasta nuevo aviso.

