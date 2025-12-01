EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE LA ZONA SANITARIA JUAN JOSÉ CASTELLI CONTINÚA FORTALECIENDO LA ATENCIÓN EN SALUD EN COMUNIDADES RURALES

La semana pasada, un equipo interdisciplinario de la Zona Sanitaria Juan José Castelli llevó adelante una nueva jornada de atención directa a pacientes en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Pampa Almirón, como parte de las acciones que se realizan de manera diaria en las distintas postas sanitarias rurales de la región.

Estas visitas permiten garantizar el acceso a servicios esenciales de salud en comunidades que, por su ubicación, dependen de estos operativos itinerantes para recibir atención oportuna y de calidad. Vecinos y referentes locales expresaron su agradecimiento a los profesionales que se trasladan hasta los parajes para brindar acompañamiento, controles y tratamientos.

En esta oportunidad, el equipo estuvo integrado por Lázaro Romero (chofer), Yohana Schmidt (obstetra), Dra. Teresita Rivarola (odontóloga) y Dra. Evelyn Pittau (médica generalista). Todos ellos trabajan en articulación permanente con los agentes de salud locales para garantizar una cobertura integral y sostenida en el territorio.

Desde Zona Sanitaria Castelli destacan que estas acciones forman parte del compromiso institucional con las comunidades que más lo necesitan, reforzando la presencia del sistema de salud en cada posta rural y promoviendo una atención cercana, humanizada y accesible.

