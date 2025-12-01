EL DEPORTE CHAQUEÑO CELEBRÓ LA GRAN FINAL DEL PROGRAMA PROVINCIAL “CHACO JUEGA 2025”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El deporte chaqueño vivió una verdadera fiesta con la finalización del Programa Provincial “Chaco Juega 2025”, organizado por el Gobierno del Chaco a través del Instituto del Deporte Chaqueño.

Los equipos ganadores de los nueve zonales disputaron ayer las finales en la ciudad de Resistencia, teniendo como sede principal el Polideportivo Jaime Zapata, junto al Club Sarmiento y el Club CUNE, donde también se desarrollaron diversas competencias.

Durante la jornada, cientos de jóvenes deportistas de toda la provincia compitieron en múltiples disciplinas, demostrando talento, trabajo en equipo y compromiso deportivo.

Ganadores por disciplina

Básquet 3×3 Sub 14

• Masculino: 1º Charata – 2º La Leonesa

• Femenino: 1º Charata – 2º La Leonesa

Hockey Sub 14

• Femenino: 1º Barranqueras – 2º Sáenz Peña

• Masculino: 1º Pampa del Indio – 2º Taco Pozo

Fútbol Sub 14

• Masculino: 1º Puerto Eva Perón – 2º Villa Ángela

• Femenino: 1º Taco Pozo – 2º Villa Ángela

Handball Sub 14

• Masculino: 1º Resistencia – 2º Taco Pozo

• Femenino: 1º La Escondida – 2º Resistencia

Beach Vóley Sub 14

• Masculino: 1º General San Martín – 2º Villa Berthet

• Femenino: 1º Puerto Tirol – 2º Margarita Belén

Ajedrez

• Sub 14:

1º Gael Acosta – 2º David Alaio – 3º Juliana Marquez – 4º Lautaro Tarasiwicz – 5º Thiago Torres

• Sub 16:

1º Mauro Palavenico – 2º Fabián Orellana – 3º Lionel Kaival – 4º Renato Ferreyra – 5º Ambar Palacios

Vóley Sub 17

• Femenino: 1º Charata – 2º Vedia

• Masculino: 1º San Bernardo – 2º Colonia Elisa

Autoridades del Instituto del Deporte, Fabio Vázquez y Gabriel Pellegrini, presidente y Vice respectivamente, del Instituto del Deporte Chaqueño destacaron que “esta edición consolidó un trabajo sostenido con municipios, clubes, profesores y formadores de toda la provincia, generando una red de apoyo que fortalece el crecimiento de las disciplinas deportivas desde edades tempranas. Además, remarcaron la importancia de promover hábitos saludables, el sentido de pertenencia y el espíritu de equipo”.

Las finales se desarrollaron con normalidad y bajo la coordinación de los cuerpos técnicos y arbitrales de cada disciplina, garantizando un cierre ordenado y de calidad para todas las categorías.

