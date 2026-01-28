EL DURO TESTIMONIO DE LA MADRE DE JEREMÍAS MONZÓN TRAS EL DESPIADADO CRIMEN EN SANTA FE

En ese marco, Romina volvió a reclamar la baja de la edad de imputabilidad y cuestionó duramente el accionar judicial, ya que los implicados son menores de edad y recuperaron la libertad. “No importa cuán claro hable, cuán explicita sea, cuanto explique lo que hicieron: la Justicia actual los liberó. Tengo que cambiar la médula del Poder Judicial”, expresó.

También manifestó su indignación al leer normativas que, según su mirada, “protegen a los asesinos”, quienes “gozan desde sus redes sociales, porque continúan con el acceso a ellas, es tan bizarro todo”, y criticó a las familias de los presuntos responsables por “encubrirlos”.

Pese al profundo dolor, aseguró que intenta encontrar fuerzas en el debate legislativo que se dará en el Senado durante las sesiones extraordinarias. “Encuentro consuelo en las familias que nos hablan y nos dan su amor, su apoyo. Es lo que me queda por hacer ya que mi único hijo ya no está”, señaló.

«Se jactaron y disfrutaron de matarlo, no se arrepienten y día a día muestran mas signos de disfrute y violencia. Es imposible estar en paz sabiendo que existen personas así», remarcó. También expresó su pesar por todo lo que no podrá vivir junto a su hijo, como “una comida postergada”, “ese abrazo fue el último” y “esa charla no la tendremos”: “Aceptar eso me sale carísimo”.

Por último, cuestionó el tratamiento mediático del caso y rechazó que se refieran como “novia” a la joven acusada: “Es una asesina. No tenía que estar ahí y lo que le reclamaban era algo ajeno a él”.

En la causa, Milagros A. permanece alojada en un instituto de menores, mientras que otros dos adolescentes de 14 años que participaron del ataque fueron restituidos a sus familias por ser considerados no punibles. Además, durante el último fin de semana se confirmó la detención de la madre de la joven de 16 años, señalada como la presunta autora intelectual del hecho.