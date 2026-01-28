Publicidad

En dos meses, Coteminas, la fábrica que produce toallas y sábanas, despidió a 112 trabajadores de su planta ubicada en La Banda, Santiago del Estero. Los primeros 56 fueron desvinculados a fines de noviembre del 2025. Ahora, esta semana se enviaron otras 56 notificaciones. La empresa tenía 1200 empleados de los cuales ahora quedan unos 400.

La industria textil no para de destruir empleos. Ahora las cesantías se produjeron en Coteminas, firma que supo tener más de 1200 empleos directos. “Ellos aducen que no pueden vender el producto porque llegan importaciones a muy bajo costo por la política del gobierno nacional que lo permite y nos dicen que si esto sigue así van a seguir desvinculando gente”, sostuvo Mario Díaz, dirigente del gremio textil.

Las indemnizaciones se pagarán en cuotas. Desde la AOT señalaron que de ese gremio quedan con empleo unas 220 personas con convenio quincenal, mientras que el plantel total ronda las 400 personas actualmente.

“Hoy por hoy no hay ninguna seguridad para los 400 que quedamos y la empresa ya ha anticipado que si no repunta la actividad, se va a ver obligada a tomar más medidas como esta”, agregó Diaz.

El derrumbe textil no se detiene, se sumaron 112 despidos en Coteminas y ya anticipan más desvinculaciones. Además, precisó que, desde luego de la pandemia, la empresa venía con un proceso de recorte de personal de 40 o 50 personas por año. Incluso en uno de ellos llegó a casi un centenar.

En su mejor momento, antes de la pandemia, Coteminas llegó a emplear a 1200 personas. La empresa incluso accedió a beneficios de la ley de promoción industrial, pero luego empezó con los recortes. En la actualidad, el personal que queda es un tercio de los que tuvo en su mejor momento.