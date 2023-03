EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE EL SAUZALITO DIJO QUE LA GUARDIA WASHEK NO DEVOLVIÓ LA AMBULANCIA ROBADA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El domingo 26 de febrero, el director del Hospital Rural Dr. Arturo Humberto Illia, David Leonardo Navarro, denunció que alrededor de las 16 horas en el ingreso al nosocomio de El Sauzalito dos ambulancias fueron interceptadas por la guardia Washek, liderada por Ariel Fabían, la cual estaba realizando allí una protesta.

Una de las ambulancias llegaba del Hospital Bicentenario de la ciudad de Castelli en calidad de préstamo ya que de los dos móviles que tiene disponible el nosocomio de El Sauzalito, uno estaba en reparación en la ciudad de Resistencia.

Los dos choferes que se desplazaban cada uno en una ambulancia fueron frenados y los obligaron a descender, fue en ese momento en que los manifestantes dijeron que la ambulancia se quedaba en el lugar y desde entonces nada se sabe de ella.

En declaraciones a Diario Chaco , el director Navarro relató: «La ambulancia cuando llega acá al corte el día domingo, estaba la Policía también, a los choferes los bajaron, les dijeron que ´sigan en la ambulancia que esta queda acá, lo hacemos por las buenas o por las malas ´. No sé a qué se referían con malas, supongo que ha de ser igual que la denuncia que hubo de los chicos de Chagas donde los apuntaron con armas. Los choferes del hospital no vieron nada y no hubo armas en ese momento, pero ellos no se van a arriesgar a ponerse a pelar y que los golpeen».

Desde entonces, la ambulancia que debe ser devuelta el día domingo al hospital de Castelli aún no aparece . «El día domingo cuando radiqué la denuncia por la desaparición de la ambulancia, cuando me encuentro con los choferes que entran al predio del hospital en una sola ambulancia, me comuniqué con la ministra de Salud, la ministra luego se volvió a comunicar conmigo y yo le pasé la denuncia, me informó que ya estaba todo en la Justicia», dijo Navarro.

El director del hospital Rural Dr. Arturo Humberto Illia contó que cuentan con «cuatro ambulancias que deberían estar acá, ahora tengo acá una Toyota Ranger que en estas condiciones de lluvia pierde fuerza, en el seco anda de diez pero ahora en estas condiciones no, después tenemos un móvil que repararon en Resistencia y que la están trayendo a Castelli, ahí están esperando los choferes y después tenemos dos ambulancias que están en reparación hace tiempo en Resistencia pero que no le encuentran la vuelta. De esta manera contamos con dos ambulancias en funcionamiento».

Sobre cómo afectó esta situación al funcionamiento de la institución sanitaria, expresó que «el personal está asustado de que no vengan a tomar el hospital porque sé que hay reuniones de dirigentes, de Ariel Fabian, para sacarme de la dirección. Yo no tengo problemas, de hecho ya en dos ocasiones presenté mi renuncia. No creo que tomen el hospital pero con la impunidad que se maneja es muy probable quizás».

«Tenemos siete puestos sanitarios que atender, el más lejano es Fortín Belgrano que está a 95 kilómetros que ahora con las condiciones de lluvia es imposible llegar. Está complicado el manejo, tenemos cierto miedo y no solamente es cuidar al hospital sino cuidar al personal», agregó.

En cuando a los motivos del reclamo, Navarro manifestó que desconoce los motivos pero que escuchó en videos que habría difundido el dirigente Ariel Fabian que «ellos quieren que haya un hospital de la comunidad wichí, no entiendo el reclamo, no entiendo esa auto discriminación por el hecho de que acá se atiende a todos por igual. Acá en El Sauzalito la mayor cantidad de personas es de la comunidad wichí, el 75% es decir que siempre estamos atendiendo».

Finalmente, denunció que la guardia Washek «no está cumpliendo con sus obligaciones ni con los acuerdos que llegaron con el Gobierno de no hacer estas cosas porque se quiera o no son un grupo paramilitar, sacan videos con gente encapuchada, es un grupo de choque, armados. Supuestamente deberían ser una guardia ambiental tranquila».

Relacionado