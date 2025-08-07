EL COMUNICADO DE PABLO LESCANO POR LA BATALLA CAMPAL MORTAL EN EL SHOW DE DAMAS GRATIS
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El cantante de la popular banda de cumbia lamentó los incidentes ocurridos durante su recital en Bogotá, Colombia.
“Era un sueño poder verte, a ti y a tu banda, y por culpa de unos pocos pagamos todos. Qué triste, de verdad, justamente estaba cumpliendo años y ese era mi regalo”, lamentó uno de los seguidores de Damas Gratis, mientras que otro, agregó: “Muchos estábamos ahí con ganas de escucharte y gozar el concierto. En serio, perdón”.
Batalla campal en un recital de Damas Gratis en Colombia: al menos un muerto y varios heridos
El hecho ocurrió el miércoles en el Movistar Arena de Bogotá. El alcalde de la capital colombiana, Carlos Fernando Galán, confirmó el fallecimiento de una persona que habría sido atropellada en las afueras del estadio, según la información preliminar, por lo que el hecho se encuentra bajo investigación.
“Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad”, agregó Galán a través de su cuenta en la red social X, donde también expresó: “Los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un concierto son absolutamente repudiables. Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal”.
Según informó el alcalde, este jueves se realizará una reunión con los promotores del concierto, representantes del Movistar Arena, el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad y el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá para presentar un informe completo sobre lo sucedido y poder así establecer las responsabilidades.