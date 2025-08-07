BOCA PIERDE UN TITULAR CLAVE: UN FUTBOLISTA PIDIÓ SER TRANSFERIDO A EUROPA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La dirigencia recibió el pedido de un futbolista que suele estar entre los titulares para Miguel Ángel Russo.

La decepción de Boca Juniors en el Mundial de Clubes 2025. Foto: Reuters (Carlos Barria)

Boca atraviesa un momento turbulento en lo futbolístico, ya que este miércoles se disolvió el Consejo del Fútbol luego de una seguidilla de malos resultados. En este contexto, un jugador fundamental pidió ser transferido ante la llegada de una oferta.

Se trata de Kevin Zenón, quien se acercó a la Comisión Directiva para informar su deseo de marcharse a Europa. Su intención se da en el marco de la propuesta recibida por parte de Olympiacos de Grecia, que fue descartada por el Xeneize por el monto ofrecido.

Kevin Zenón. Foto: NA

La oferta que se realizó por el ex Unión fue de 7 millones de dólares, que representaba la compra del 80% del pase del volante. La directiva de Boca pretende una cifra mayor para desprenderse del jugador, aunque la postura del profesional puede cambiar el panorama.

Ante el pedido de Kevin Zenón, Marcelo Delgado, la cara del fútbol en Boca luego de la disolución del Consejo de Fútbol, expresó la mirada de la dirigencia: podía negociarse su salida, pero la oferta de Olympiacos debía ser más alta.

Kevin Zenón; River Plate vs. Boca Juniors. Foto: Télam.

Si bien el conjunto de La Ribera pretendía una cifra más cercana a los 15 millones de dólares, correspondientes a su cláusula de recisión, la intención del jugador de emigrar al futbol europeo podría generar que el cuadro azul y oro deje salir al volante por una menor cantidad de dinero.

Cabe destacar que, en febrero de este año, Boca recibió una oferta del Porto valuada en 10 millones de dólares por la totalidad del pase del jugador, pero el desenlace tuvo el mismo destino que el reciente intento del club griego.

Kevin Zenon llegó a Boca a principios de 2024. Foto: @BocaJrsOficial

En 2024, Boca desembolsó en torno a 3 millones de dólares para hacerse con los servicios del correntino, quien tuvo un gran rendimiento durante el ciclo de Diego Martínez a cargo del equipo, pero que con la llegada de Fernando Gago y Miguel Ángel Russo, perdió lugar en las consideraciones de ambos entrenadores.

Es por eso que Zenón vería esta opción como una oportunidad de relanzar su carrera y crecer económicamente, más aún teniendo en cuenta que tiene 24 años y puede mejorar considerablemente.

Relacionado