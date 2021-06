EL COMITÉ SANITARIO DE EMERGENCIA PIDIÓ AL GOBERNADOR LA CREACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN SANITARIO EN LA CIUDAD”

Ayer por la tarde, el Comité Sanitario local mantuvo una importante reunión via streaming con el Gobernador Jorge Capitanich donde expusieron y manifestaron diferentes miradas necesarias en materia sanitaria para continuar el trabajo en la ciudad.

En el encuentro virtual, entre otros ítems se plantearon diferentes necesidades y puntos de vista, entre ellos la importancia de la creación de un Centro de Información Sanitaria, el cual, expusieron los especialistas no este únicamente ligado a la pandemia de COVID-19, sino que sirva para monitorear diferentes patologías emergentes ( Dengue, gripe, etc) y enfermedades prevalentes (HTA, Diabetes, etc) así como otras aristas de importancia sociosanitaria; con la idea de estar preparados para futuras situaciones epidemiológicas que podrían desarrollarse y permitir con la obtención de datos locales y su análisis, diseñar políticas de intervención pública que sean dirigidas hacia una mejoría para los habitantes de nuestra ciudad.

También se expresó la necesidad de buscar mayor acompañamiento a los trabajadores gastronómicos de parte de las entidades gubernamentales para cumplir las medidas restrictivas decretadas; ya que en el horario de cierre de comercios y restoranes, a los empleados de los locales se les vuelve difícil hacer cumplir las normativas de parte de los comensales que se niegan a retirarse, cayendo posteriormente las sanciones sobre los comercios y por ende perjudicando a los empleados del lugar. En este sentido solicitan el acompañamiento de las fuerzas de seguridad y buscar un mecanismo que permitan cumplir con las recomendaciones y medidas estipuladas.

Otro tema abordado es la importancia de la cantidad de camas en el hospital y sanatorios que se fueron incorporando en el desarrollo de la pandemia; hecho este que macó la diferencia entre colapsar y poder manejar de forma más ordenada las necesidades de internación tanto de nuestra ciudad como de otras localidades que derivan a Sáenz Peña. Instando en el trabajo mancomunado en la prevención en la sociedad, para que no se llegue al punto tan temido de alerta roja sanitaria.

El Gobernador se comprometió en trabajar estos puntos e informó que quedan semanas difíciles por delante, aún con el aceleramiento de la campaña de vacunación y el leve descenso del índice de positividad.

Relacionado