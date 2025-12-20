EL CANCILLER PABLO QUIRNO ASEGURÓ QUE EL ACUERDO COMERCIAL CON ESTADOS UNIDOS “ESTÁ PRÁCTICAMENTE CERRADO”

La negociación entre Argentina y Estados Unidos para un nuevo acuerdo comercial alcanzó un punto decisivo, según afirmó Pablo Quirno, canciller argentino, en la previa de la cumbre del Mercosur que se celebra este sábado en Brasil. El funcionario sostuvo que el proceso se encuentra en su etapa final y que solo restan detalles logísticos para concretar la firma. “El acuerdo con EE.UU. está prácticamente cerrado”, dijo Quirno.

El canciller explicó que la principal cuestión pendiente es la coordinación de los calendarios de ambos países: “Lo que estamos esperando es una definición de agendas para la firma y para lograr una fecha de firma y terminar…”, detalló Quirno en declaraciones a TN.

Quirno contextualizó la situación al señalar la magnitud de la agenda estadounidense: “Entendamos también que Estados Unidos está negociando con otros cien países del mundo y, en ese sentido, la agenda de ellos está un poco más ocupada que la nuestra”, afirmó el canciller.

A pesar de estos desafíos logísticos, el funcionario transmitió confianza en el desenlace positivo de la negociación: “Somos muy optimistas de que es un acuerdo que se va a firmar prontamente y que va a traer muchísimos beneficios para todos”, concluyó Quirno.

Tal como contó días atrás Infobae, el Gobierno busca que el tratado sea rubricado en las próximas semanas para que pueda entrar en vigencia lo antes posible, pero para eso están ultimando detalles con la contraparte norteamericana.

A mediados de noviembre pasado, la Casa Blanca publicó un comunicado en el que confirmó que ya se había alcanzado un convenio marco con la gestión libertaria para avanzar hacia un programa de “comercio e inversión recíprocos”.

Javier Milei y Donald Trump, en uno de los tantos encuentros que han mantenido en el último año Javier Milei y Donald Trump, en uno de los tantos encuentros que han mantenido en el último año

A partir de ese momento, comenzó una etapa para la administración de Milei en la que funcionarios de diferentes áreas empezaron a trabajar para adecuar la legislación local y así cumplir con las pautas que acordaron las partes.

El embajador argentino en los Estados Unidos, Alejandro “Alec” Oxenford, regresó a Buenos Aires y este lunes por la tarde mantuvo un encuentro en la Casa Rosada con el asesor presidencial, Santiago Caputo.

El diplomático estuvo reunido un tiempo largo con el consultor político, a quien le comentó, entre otras cuestiones, cómo se encuentran las negociaciones para la redacción final del texto.

Aunque hay una expectativa fuerte de que la medida se concrete antes de que termine diciembre, en el Poder Ejecutivo se muestran cautos: “Está todo muy avanzado, pero no se van a dar fechas. Se anunciará oficialmente”, sostuvo a Infobae una de las personas involucradas en el proyecto.

Una vez que el tratado de libre comercio esté listo, Milei tiene pensado viajar al país del norte para firmarlo personalmente, probablemente en un acto que encabezará con su par estadounidense, Donald Trump.

De hecho, en el Poder Ejecutivo se había planteado días atrás la posibilidad de que esto ocurriera el 5 de diciembre, fecha en la que el libertario tenía agendado visitar Washington para asistir al sorteo del Mundial de fútbol.

Sin embargo, sucedieron dos episodios que imposibilitaron esto: en primer lugar, cuando se estaba acercando el evento, las propias autoridades nacionales ya reconocían que no iban a poder terminar con la tarea.

En el asunto está involucrado, principalmente, el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que lidera Federico Sturzenegger y que participó de los encuentros con los representantes norteamericanos previos al anuncio del convenio marco.

El embajador enviado por Trump a Buenos Aires, Peter Lamelas, recibió a finales del mes pasado al funcionario y, tras el encuentro, destacó que “las reformas que impulsa Milei tienen el potencial de dinamizar la economía argentina”.

Sturzenegger fue recibido por Lamelas Sturzenegger fue recibido por Lamelas

“Hablamos sobre cómo la desregulación puede impulsar la innovación, atraer inversiones, generar empleo, y aumentar el comercio. EE.UU. apoya estos esfuerzos orientados a un entorno más competitivo y abierto”, destacó.

El acuerdo comercial, según se anticipó en el convenio macro, contempla el acceso mutuo a mercados para productos clave, particularmente en recursos naturales, acero, aluminio y carne de res.

Siguiendo con el comunicado que sacó en aquella oportunidad la Casa Blanca, uno de los ejes principales del tratado es la apertura recíproca de la economía mediante la reducción o eliminación de aranceles.

Entre otros puntos, la Argentina se comprometió a brindar acceso preferencial a exportaciones estadounidenses que incluyen medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos y un conjunto de productos agropecuarios.