DIVISIÓN CAMINANTES: FUE DEMORADO POR CAUSAR DESORDEN EN LA VÍA PÚBLICA

El hecho ocurrió durante la madrugada.

Durante la madrugada de este sábado, personal de la División Caminantes fue alertado por la sala de emergencias 911, sobre un desorden en la vía pública sobre la calle Pueyrredon al 450 aproximadamente.

Al llegar, los agentes confirmaron la situación y procedieron a la demora de un hombre de 42 años que se encontraba ocasionando disturbios en la calle.

El demorado fue trasladado primero a Sanidad Policial y luego a la Comisaría Segunda para las actuaciones legales correspondientes.

