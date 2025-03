EL AMENAZANTE AUDIO QUE ENVIÓ EL ALUMNO QUE ATACÓ CON UN MACHETE A SUS COMPAÑEROS: “VOY A BAJAR A UNO POR UNO”

El alumno de 14 años que entró con un machete al colegio y atacó a otro estudiante en la localidad salteña de Villa Esmeralda le envió un mensaje amenazante a sus compañeros de curso luego de ser capturado por la policía.

El joven había escapado del colegio secundario N°5176 luego de agredir a su compañero y la policía de Salta logró detenerlo cuando regresaba a su casa. Tras estar varias horas retenido, volvió a tener contacto con su celular y envió un mensaje al grupo que mantiene con sus compañeros de curso.

“Como ya les dije, esto no tiene perdón. Así que ,ya no les digo ni cuándo ni dónde, lo único que les voy a decir es que un día de estos voy a caer al colegio y los voy a prender fuego a todos ustedes. Por hablar giladas, loco”, comenzó el amenazante mensaje del agresor.

En la continuidad del mensaje, lejos de traer tranquilidad, el agresor redobló la apuesta: “Yo no perdono una ya. Ustedes me hicieron quedar para el orto a mí, ahora yo voy a empezar a bajar uno por uno de ustedes, loco. Nadie me dice a mí lo que tengo que hacer».

El amenazante audio fue publicado por el medio local Diario 24 hora Salta y le llegó al celular de todos los compañeros de curso del agresor y de la víctima. Los mismos que estuvieron presentes cuando ocurrió el ataque.

Los padres de los jóvenes ya pidieron a las autoridades del colegio que se refuerce la seguridad en la puerta del establecimiento para que los alumnos puedan ir con tranquilidad, luego de que el agresor haya sido expulsado de la institución.

La brutal amenaza se produjo luego de que el agresor tuviera un conflicto con un compañero durante el recreo. (Foto: captura de video/El Once).

Cómo fue el ataque con un machete

El dramático episodio ocurrió durante la tarde del martes y quedó filmado por los celulares de varios de los alumnos. De acuerdo al testimonio de los estudiantes, todo habría comenzado por un conflicto entre dos alumnos durante el recreo.

La versión que afirman los estudiantes es que el agresor había molestado a otra alumna durante todo el recreo y que la víctima habría intervenido para que deje de hacerlo. Allí se produjo un conflicto que derivó en una discusión verbal.

La supervisora general de Educación Secundaria de Salta, Claudia Casas, relató que el alumno de 14 años insultó a su compañero y lo golpeó en la espalda hasta que intervinieron los docentes que estaban en el lugar.

La directora del colegio secundario N°5176 de la localidad salteña de Villa Esmeralda decidió apartar al adolescente por su violenta conducta y llamó a su madre para tener una reunión por lo ocurrido.

Luego de la reunión, el joven salió de la dirección y fue hasta el auto de su mamá. Allí tomó un machete, regresó a la escuela y comenzó a recorrer los pasillos del establecimiento buscando al alumno con el que había tenido el conflicto.

Un video muestra el momento exacto en el que el joven logró abrir la puerta del curso a la fuerza en medio de un griterío desesperado. Segundos después se observa que una profesora entró en el aula para intentar detenerlo, mientras decenas de estudiantes escaparon del curso a toda velocidad.

“La reacción de los docentes, la directora y el equipo fue intentar reducirlo hasta que un profesor logró quitarle el machete”, contó Casas sobre el adolescente, que escapó después del episodio, por lo que la policía salteña dispuso una consigna policial en su casa para lograr retenerlo.

El agresor finalmente fue encontrado y quedó a disposición de la Justicia, en el marco de la causa que es investigada por la fiscal penal juvenil 1, Carolina Mateo Bellini.

Este miércoles por la tarde se confirmó que la directora de la escuela renunció tras el episodio, por lo que se formó un comité de intervención urgente con equipos interdisciplinarios del Ministerio de Educación de Salta y de la Secretaría de Primera Infancia, para brindar asistencia emocional y psicológica a la comunidad educativa afectada.