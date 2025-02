EGRESADO DE LA UNNE FUE DESIGNADO EN EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

La designación del Dr. Acosta fue durante el transcurso del 20th International Congress on Infectious Diseases, realizado en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y ejercerá sus funciones para el periodo de los años 2025-2030.

La International Society for Infectious Diseases (ISID) es una institución científica con sede central en Estados Unidos, pero con miembros y consejeros en cada uno de los continentes.

La principal misión como institución es apoyar a los profesionales de la salud, las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos de todo el mundo en su trabajo para prevenir, investigar y gestionar los brotes de enfermedades infecciosas cuando ocurren.

En su organización, la ISID cuenta con un Comité Ejecutivo como principal órgano directivo, así como también con un Consejo Directivo.

En ese sentido, el Dr. Patricio Acosta ya había formado parte del Consejo Directivo de la entidad, y ahora fue reconocido para integrar el Comité Ejecutivo.

«Es una satisfacción que quiero compartirla con la comunidad de la UNNE», resaltó el profesional egresado de la Licenciatura en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE, quien posteriormente también obtuvo el título de Médico y Doctor en Medicina en la Universidad Nacional de Buenos Aires.

Asimismo, acotó, «me siento muy halagado con esta designación, ya que son los colegas de la comunidad internacional, que trabajan en enfermedades infecciosas, quienes me eligieron para este cargo».

Al respecto, comentó que si bien la gran mayoría de los integrantes de la sociedad son médicos que trabajan en enfermedades infecciosas, también forman parte de la comunidad biólogos, veterinarios, microbiólogos, estadísticos, entomólogos, entre otros, y esto es así dado que la ISID reconoce y adopta el concepto de “One Health” o “una sola salud”.

«Este concepto tiene un enfoque integral y unificador (que atraviesa múltiples disciplinas) y cuyo objetivo es equilibrar y optimizar la salud de las personas, los animales y los ecosistemas», remarcó.

Actualmente, el Dr. Patricio Acosta se desempeña como especialista en virus respiratorios en el Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

En diálogo con UNNE Medios, se refirió a las expectativas de poder aportar desde el nuevo rol a la labor de tan prestigiosa institución, que tiene un accionar de alcance mundial pues reúne a especialistas de todos los continentes.

Según destaca la International Society for Infectious Diseases en su sitio web, el Dr. Acosta a lo largo de los años, se ha especializado en la patogénesis de las enfermedades respiratorias, realizando investigaciones tanto en modelos animales como en poblaciones humanas.

“Su trabajo aborda preguntas de investigación que cierran la brecha entre la ciencia básica y la clínica, con un enfoque principal en las enfermedades respiratorias que afectan a las poblaciones pediátricas en entornos de bajos ingresos” menciona la ISID.

Trayectoria y Reconocimientos.

En su vasta trayectoria profesional, el doctor Patricio Acosta ocupó lugares de trascendencia en instituciones y organizaciones profesionales de alcance internacional.

En el año 2017, fue elegido para integrar el directorio de la Sociedad Americana de Microbiología, la organización de ciencias de la vida más grande y más antigua en el mundo. Fue el primer extranjero no residente en Estados Unidos que accedió a ese cargo.

Durante los años 2013-2015 fue electo Embajador de la Sociedad Americana de Microbiología, y en el año 2014 fue elegido como Consejero para Latinoamérica por la Sociedad Panamericana de Virología Clínica, una destacada organización científica que nuclea a los especialistas en virología clínica a nivel mundial que se encuentra en Estados Unidos.

También fue miembro del Consejo Directivo de International Infectious Diseases Journal (2021), miembro electo de la Society for Pediatric Research (2018), Editor de la Revista Científica Journal of Immunology Research (2018-2019) y miembro del Consejo Directivo de la International Society for Infectious Diseases (2018-2024).

Más recientemente, en abril de 2024, fue designado por la Microbiology Society, de Reino Unido, como editor de la renombrada revista científica international “Journal of Medical Microbiology”, publicación interdisciplinaria de referencia sobre microbiología médica.

Además, recibió numerosas distinciones nacionales e internacionales, incluyendo el Young Investigator Award 2016 por la Pan-American Society Clinical Virology, y entre los reconocimientos se destaca también la Distinción de Honor – UNNE (2008).