EDUCACIÓN REFUERZA LOS APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS CON LIBROS Y CAPACITACIÓN DOCENTE

Las acciones de acompañamiento en territorio y el trabajo junto a los docentes y a través suyo con las familias ya está evidenciando mejorías en el proceso de alfabetización en toda la provincia.

Con la llegada de los más de 300 mil libros y materiales didácticos de “Aprendo Leyendo” a las aulas del primer ciclo de nivel Primario de toda la provincia, y en paralelo la capacitación docente específica, impulsada por el Gobierno del Chaco, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, afirmó: “Hemos puesto el acento en empezar por la base que: los chicos aprendan a leer y escribir” y comenzamos a observar cambios positivos en el aula, destacando el interés tanto de estudiantes como de los docentes por los recursos pedagógicos.

Al respecto, la ministra Naidenoff señaló que con el programa Aprendo Leyendo”, que está a cargo del equipo interdisciplinario de Intelexia, el Gobierno hizo una inversión realmente para destacar, por una decisión política del gobernador Leandro Zdero”, manifestando que “poniendo el acento en brindar herramientas a los estudiantes y a los docentes del primer ciclo de las escuelas primarias” para mejorar la enseñanza de la lectura y escritura.

En ese marco, manifestó que “el objetivo básico es cada chico de primero a tercer grado en toda la provincia tenga un libro con un sistema que toma como base la conciencia fonológica, donde el chico aprende a leer en ocho meses aproximadamente”, detallando que en realidad es un libro de texto y cuentos para los niños y fichas de trabajo en la casa, libros para el maestro y manual para la escuela. “Los padres también deben acompañar este proceso”, indicó la ministra.

Naidenoff además comentó que “el equipo de Intelexia desde marzo trabaja en un monitoreo de las 1.120 escuelas involucradas, a través de cada regional educativa y de los equipos de referentes del Plan Provincial de Alfabetización para evaluar de manera constante los avances en el aula con respecto a la aplicación de las herramientas que los docentes están incorporando en el trayecto de formación docente de `Aprendo Leyendo´ que se lleva adelante –de manera asincrónica y presencial- en el marco del programa Red Aprende”, puntualizando que a la fecha se sumaron más de 12.800 maestros de grado con y sin cargo de toda la provincia.

“En base a un diagnóstico de situación, nos propusimos trabajar en cuatro años en la lectura comprensiva, la lectoescritura comprensiva porque es una necesidad social. Un chico que no aprende a leer y escribir y no comprende lo que lee, directamente le estamos sacando todos los objetivos de vida, porque ni puede pensar, ni puede expresarse, así que es como no tenerlo en la sociedad, y me parece una aberración para un sistema educativo”, sostuvo la ministra Naidenoff.

EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS AULAS

En el mes de mayo los equipos de referentes y capacitadores de Intelexia recorrieron en la provincia para realizar jornadas intensivas de formación y el acompañamiento a docentes sobre la aplicación de las estrategias pedagógicas para reforzar la enseñanza de la escritura y de la lectura comprensiva en los niños de primero, segundo y tercer grado.

Estos encuentros, resultaron de mucho interés para los maestros y supervisores que manifestaron su satisfacción por el acompañamiento. Compartieron espacios de trabajo en: La Clotilde, Makallé, Colonia Elisa, Pampa del Infierno, Las Breñas, Charata, Villa Ángela, General San Martín, Quitilipi, Pampa del Indio, Castelli, Sáenz Peña, Machagai, Fontana, Resistencia y Misión Nueva Pompeya.

Mientras que además de manera paralela a la capacitación docente de «Aprendo Leyendo», el equipo de Intelexia visitó las escuelas del Gran Resistencia para realizar un monitoreo del trabajo en el aula con la utilización de los libros. Además, este miércoles en Presidencia Roque Sáenz Peña este equipo se reunió con directores regionales, supervisores y directores de escuelas primarias con el fin de fortalecer en las aulas el acompañamiento del programa.

En este marco, Clara Zavalía, directora de Intelexia, destacó que desde febrero de este año se inició el proceso de formación docente con instancias virtuales y más de 29 encuentros presenciales en todo Chaco. «Hemos estado recorriendo la provincia y hemos visto aulas donde ya están implementando el programa, y ya se ve una diferencia, no decimos de resultados, porque es muy pronto; y sabemos que en educación hay que dejar capacidad instalada y trabajar a largo plazo, pero sí observamos la reacción positiva de los niños al encontrarse con material atractivo, y es muy bueno poder empezar a practicar la lectura con algunos cambios respecto de lo que se venía haciendo», expresó Zavalía.

