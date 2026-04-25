EDUCACIÓN INTERCULTURAL: CHACO PRESENTE EN CONGRESO CON REPRESENTACIÓN PROVINCIAL

El Ministerio de Educación participó del V Congreso de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), realizado días pasados en la provincia de Salta, consolidando su compromiso con el fortalecimiento de políticas educativas inclusivas y con perspectiva intercultural.

La delegación chaqueña estuvo integrada por la directora de Interculturalidad, Laura Alonso; la directora de Fortalecimiento de Trayectorias Educativas Interculturales, Lucía Alejo; y el director de Plurilingüismo, Alexis Rojas. El encuentro, organizado por la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación y Cultura de Salta, reunió a representantes de distintas jurisdicciones del país, constituyéndose en un espacio estratégico para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de políticas educativas basadas en el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística, así como en la promoción de derechos.

Durante las tres jornadas se desarrollaron diversas actividades, entre ellas círculos de saberes interculturales, rondas pedagógicas, foros, conversatorios y mesas de trabajo. Asimismo, se habilitaron espacios para la socialización de experiencias y la presentación de proyectos educativos impulsados por docentes y estudiantes de todos los niveles y modalidades.

El congreso contó además con la participación de especialistas en educación intercultural bilingüe, representantes de organismos gubernamentales, legisladores y referentes de organizaciones indígenas, lo que permitió enriquecer el debate y fortalecer una mirada colectiva y transversal sobre la interculturalidad en el sistema educativo.

Entre las propuestas destacadas se incluyeron experiencias pedagógicas vinculadas a prácticas culturales y la presentación de producciones literarias que recuperan saberes, relatos y expresiones de pueblos originarios. También se puso en valor el rol de las mujeres indígenas en la producción de conocimiento, mediante espacios específicos de intercambio.

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