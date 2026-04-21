EDUCACIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

La ministra de Educación Sofía Naidenoff, enfatizó que “la escuela no es una isla” y subrayó la necesidad de fortalecer la alianza entre la institución educativa y las familias para abordar las problemáticas actuales que atraviesan las comunidades escolares. “Sin esa unión, la tarea educativa se vuelve inmanejable para los docentes”, advirtió.

En el marco de los recientes hechos que involucran a estudiantes de distintas localidades que replicaron amenazas virales contra escuelas a través de redes sociales, la funcionaria fue contundente: “Esto no es broma, es un delito”. Sus declaraciones se dan en el contexto de la campaña de concientización impulsada por el Ministerio de Educación, tras el grave episodio ocurrido en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, donde un estudiante asesinó a otro.

Naidenoff señaló que estos incidentes “son consecuencia de problemas sociales” y remarcó que la escuela refleja lo que sucede en la sociedad. En ese sentido, consideró urgente “revisar la relación familia-escuela, dejando de lado la teoría para actuar seriamente”. Además, vinculó el crecimiento de estos fenómenos a la falta de límites y al escaso control en el uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes.



La ministra recordó que todas las instituciones educativas cuentan con un protocolo específico, la Guía Provincial para el Abordaje Integral de Situaciones Complejas en el Ámbito Escolar (Resolución N° 1982/23), que orienta a los docentes en la identificación y abordaje de diversas problemáticas.

Asimismo, indicó que se vienen desarrollando jornadas institucionales para fortalecer los acuerdos de convivencia escolar, con talleres sobre bullying, ciberbullying y consumos problemáticos. Estas acciones son acompañadas por equipos interdisciplinarios que trabajan en todas las regionales educativas de la provincia.

LLAMADO A LAS FAMILIAS

En otro tramo, Naidenoff destacó que muchas escuelas ya restringen el uso de celulares en el aula, salvo con fines pedagógicos, y recordó que el Gobierno provincial impulsó un proyecto de ley para regular su utilización en el ámbito escolar.

En ese marco, solicitó un mayor compromiso de las familias en el control del uso de dispositivos móviles y redes sociales. “Deben monitorear lo que ocurre en casa. El encierro y el silencio son señales de alerta”, sostuvo, alertando además sobre la creciente adicción al celular en edades tempranas.

“La familia debe involucrarse activamente en establecer límites basados en el amor y la enseñanza, no solo en la represión”, expresó la ministra, quien recomendó mantener diálogos cotidianos y profundos con los hijos para detectar a tiempo posibles situaciones de riesgo.

Finalmente, aseguró que desde el Ministerio se continúa trabajando con las instituciones educativas y equipos directivos, junto a otras áreas del Estado, para reforzar el mensaje de que este tipo de conductas constituyen un delito. “Se trabajará también con la Policía para que el mensaje sea claro y contundente”, concluyó.

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