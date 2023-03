EDGARDO BUSCAGLIA SOBRE EL ENVÍO DE FUERZAS FEDERALES A ROSARIO: «EN NINGÚN PAÍS DEL MUNDO SIRVIERON»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

En medio de la evidente violencia narco, al aumento del crimen organizado y el ataque a la familia Messi- Roccuzzo en Rosario, Alberto Fernandez anunció una serie de medidas para «combatir» este flagelo y entre ellas envió 1.400 efectivos para un operativo de seguridad mientras el Ejercito recorrerá barrios populares. Sobre tales decisiones y sobre la problemática habló el especialista internacional en la lucha contra el crimen organizado, Edgardo Buscaglia.

«Las medidas espasmódicas que ustedes ven hoy, que se enviaron cientos de elementos federales armados son medidas espasmódicas preelectorales que en ningún país del mundo sirvieron para nada . Corrompen más a la Policía federal y no tienen ningún resultado», consideró Buscaglia durante la entrevista que el periodista Eduardo Feinmann le realizó en el programa «Alguien tiene que decirlo» por Radio Mitre.

Además de cuestionar las medidas «espasmódicas» del Gobierno nacional, señaló que en Argentina no se cumplen las 45 acciones antimafias que están contempladas en una Ley internacional de las Naciones Unidas que el Senado argentino ratificó. «Argentina la viola en el 97% de esas accione», aseguró.

Pero el incumplimiento de las acciones no fue la única consideración de Buscaglia para evidenciar la connivencia entre el narcotráfico y la política, durante la entrevista reveló que hace 10 años fue convocado por el gobierno de Santa Fe, a cargo de Antonio Bonfatti, y que iban a empezar a ejecutar medidas concretas pero que el Gobierno nacional, al mando de Cristina Kirchner, realizó un «boicoteo directo, premeditado contra la formación del «pool» antimafia que era lo que tratábamos de formar en Rosario».

ENTREVISTA

EB: El mercado político como señala Hugo Alconada Mon en la entrevista que él me hizo, está profundamente penetrado por la delincuencia organizada, las investigaciones periodísticas de German de los Santos y de Hugo Alconada en Rosario dan cuenta de esas infiltraciones en la política de todos los partidos desde hace años.

Hemos venido señalando desde hace 12 años la infiltración de la delincuencia organizada trasnacional, el cartel de Sinaloa en Chaco, Formosa, en la provincia de Buenos Aires que es el centro patrimonial de la delincuencia organizada argentina, donde más dinero sucio se encuentra. Todas estas investigaciones de campo se basan en datos duros de causas judiciales argentinas y extranjeras.

Nosotros proponemos las medidas que aún no se implementan en Argentina debido a un pacto político de impunidad mafiosa y le puedo dar un ejemplo concreto . Cuando fuimos invitados hace más de 10 años por el Gobierno de Santa Fe, cuando esta situación iba empeorando en Rosario, impulsamos una de las medidas que señala la Ley internacional que se llama «Convención de la ONU contra la delincuencia organizada», es una Ley internacional que el Senado argentino aprobó y que exige la formación de un equipo de fútbol: un equipo formado por un juez de control federal, un juez provincial, un fiscal federal, un fiscal provincial, la agencia tributaria, aduanas, policías federales y reunirlos alrededor de una mesa para que cada uno traiga un pedazo del rompecabezas de la evidencia probatoria que involucra a políticos, empresarios legales, pantallas de sociedad civil y los sicarios que ustedes ven disparándole a la gente en la calle.

Empezamos a formarla en Santa Fe, invitados por el gobernador Bonfatti, e inmediatamente el Gobierno federal boicoteó a ese equipo para que no pueda llegar a recoger evidencias de las vinculaciones a la politica santafesina.

Feimmann: En ese momento el Gobierno nacional era de Cristina Fernández de Kirchner.

EB: Así es. Fue tremendo porque en ese momento el representante de Aduanas en Santa Fe venía en secreto a la reunión pidiéndonos que no se lo digamos a nadie porque el gobierno federal no le permitía estar ahí. Estamos hablando de un boicoteo directo, premeditado contra la formación del «pool» antimafia que era lo que tratábamos de formar en Rosario porque con las medidas espasmódicas que ustedes ven hoy, que se enviaron cientos de elementos federales armados son medidas espasmódicas preelectorales que en ningún país del mundo sirvieron para nada. Corrompen más a la Policía federal y no tienen ningún resultado.

Hay que llegarle al dinero que entra a la política, que los protege, hay que llegar a los empresarios y a sus fideicomisos en el sector de la construcción, en las concesiones de puertos privados, en el sector pesquero porque mucha de esta cocaína sale de Santa Fe disfrazada de harina de pescado. Entonces casos como estos nos han llevado a concluir de que Argentina, y este fenómeno se está expandiendo a la provincia de Buenos Aires, se va a expandir hasta llegar a lo que yo llamo la mexicanización de la mafiocracia.

Feimmann: ¿Esto que está ocurriendo en Santa Fe se va extender a otras provincias?

EB: No hay ninguna duda. La experiencia internacional de los 119 países donde trabajamos con mis equipos indica eso, esto se expande a todas las provincias argentinas sino aplican las 45 acciones antimafias que están contempladas en esta Ley internacional de las Naciones Unidas que el Senado argentino ratificó como ley. Argentina la viola en el 97% de esas acciones antimafias.

Feimmann: Cristina Kirchner fue de alguna manera por acción o por omisión cómplice del narcotráfico en la República Argentina

EB: Su Gobierno a través de lo que yo veía. Su gobierno boicoteaba la presencia de miembros representantes de inteligencia federal, fiscal federal, un juez federal, aduanas tenía que estar sentado en ese «pool» antimafia.

En Chaco, Formosa y Buenos Aires desde hace muchos años está el Cartel de Sinaloa. Hubo una diputada que en el año 2011 denunció eso, llamada Pulgarin en el Chaco. Esto es algo que viene sucediendo desde hace años, estas son causas federales (lavado de dinero, trata de personas, tráfico de drogas, inmigrantes, medicinas adulteradas) que en Argentina están fuera de control y tienen responsabilidad federal.

Las cárceles son un palacio de la delincuencia organizada hoy en Argentina

Gabriel Iezzi: Hay una fuerte preocupación en Argentina sobre el tema cárceles, no solo por la falta de inteligencia penitenciaria sino también por la posible presencia del Primer Comando de Capital (PCC) en algunas unidades. ¿Tienen alguna lectura al respecto?

EB: PCC está aplicando el mismo modelo que aplicó en Brasil durante 30 años. Capturan las cárceles con protección política y obviamente de los funcionarios carcelarios y a partir de ahí continúa el tráfico de personas, de drogas, están cada vez más metidos en el contrabando de medicina adulterada hacia Europa. Operan desde Argentina a través de una industria farmacéutica pirata desde las cárceles. Las cárceles son un palacio de la delincuencia organizada hoy en Argentina como lo eran en Brasil.

La situación va de mal en peor. Nunca en la historia argentina hubo una reforma judicial que incluyo al sistema penitenciario, jamás. Es el eslabón perdido del sistema judicial, lo primero que tenés que hacer es incluir al sistema penitenciario en una purga, una limpieza de sus autoridades.

Relacionado