ECHARON A MATTHEW DOWD DE LA CADENA MSNBC POR SUS DICHOS SOBRE CHARLIE KIRK: «NO SE PUEDE TENER…»
El analista político aseguró que el activista aliado a Donald Trump se buscó su asesinato por promover este tipo de odio, dichos que derivaron en su despido.
Las disculpas públicas de MSNBC y de Matthew Dowd tras sus dichos
La presidenta de MSNBC, Rebecca Kutler, emitió un comunicado de prensa disculpándose por los comentarios de Dowd sobre el asesinato y la polémica que esto generó. Kutler calificó las palabras del analista como «inapropiadas, insensibles e inaceptables» y aseguró que «no hay lugar para la violencia en Estados Unidos, ya sea política o de otro tipo».
Por su parte, Dowd también se disculpó en su cuenta de BlueSky. «Pido disculpas por mi tono y mis palabras. Quiero dejar claro que en ningún momento fue mi intención culpar a Kirk por este horrible ataque. Unámonos todos para condenar cualquier tipo de violencia», escribió.