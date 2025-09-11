Echaron a Matthew Dowd de la cadena MSNBC por sus dichos sobre Charlie Kirk: No se puede tener...

Recientemente se confirmó que el analista político Matthew Dowd ha sido despedido de la cadena MSNBC tras sus polémicos comentarios sobre el asesinato del activista conservador e influencer Charlie Kirk. Durante la cobertura del tiroteo, la presentadora Katy Tur le preguntó a Dowd sobre «el entorno en el que se produce un tiroteo como este». La respuesta de Dowd generó una masiva indignación en redes sociales quienes catalogaron sus palabras como ofensivas y fuera de lugar.

Dowd respondió que Kirk ha sido una de las figuras «más polémicas» en los últimos años, y agregó que «constantemente promueve este tipo de discurso de odio». El analista afirmó: «No se puede tener este tipo de pensamientos horribles y luego decir estas palabras horribles y no esperar que se produzcan acciones horribles. Y ese es el desafortunado entorno en el que nos encontramos».

Las disculpas públicas de MSNBC y de Matthew Dowd tras sus dichos La presidenta de MSNBC, Rebecca Kutler, emitió un comunicado de prensa disculpándose por los comentarios de Dowd sobre el asesinato y la polémica que esto generó. Kutler calificó las palabras del analista como «inapropiadas, insensibles e inaceptables» y aseguró que «no hay lugar para la violencia en Estados Unidos, ya sea política o de otro tipo».

Sin embargo, la respuesta de Kutler también fue criticada por el bajo alcance que tuvo, ya que se publicó en la cuenta de relaciones públicas de la cadena, que tiene menos de 25.000 seguidores, y no en la principal, que supera los 5 millones.