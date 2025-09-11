CRISIS EN SAN LORENZO: EL PLANTEL FRENÓ ACCIONES PUBLICITARIAS Y EXIGE EL PAGO INMEDIATO DE SALARIOS ATRASADOS

La crisis institucional de San Lorenzo sumó un nuevo capítulo con la protesta del plantel profesional, que reclama el pago de salarios atrasados y aguinaldos. Los futbolistas frenaron acciones publicitarias y lanzaron un ultimátum a la dirigencia, que atraviesa una grave acefalía y aún no encuentra salida a la delicada situación económica del club.

El conflicto estalló luego de que los jugadores se reunieran antes del último entrenamiento y expresaran su enojo por los sueldos impagos de julio, agosto y el aguinaldo. En algunos casos, la deuda se extiende aún más. Los referentes hablaron con los dirigentes y exigieron una solución inmediata, advirtiendo que podrían dejar de entrenar si el problema no se resuelve en los próximos días.

Una dirigencia acéfala y sin capacidad de gestión El regreso de Marcelo Moretti a la presidencia tras una licencia no trajo estabilidad: se produjeron renuncias en cadena dentro de la Comisión Directiva. Hoy el club carece de vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero y miembros suficientes para aprobar sueldos y contrataciones, lo que refuerza la idea de acefalia y abre la chance de elecciones anticipadas.

En señal de protesta, los jugadores decidieron no participar de la producción oficial de fotos para Atomik, la marca que viste al club, con la nueva tercera camiseta que iba a estrenarse en el próximo partido en el Nuevo Gasómetro. Por ahora, el plantel se compromete únicamente a entrenar y disputar los compromisos oficiales, pero aclaró que la tregua es temporaria: si no hay avances, podrían tomar medidas más drásticas.