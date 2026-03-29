DRAMA FAMILIAR: UN HOMBRE APUÑALÓ A SU SOBRINO Y LO DEJÓ HERIDO EN PLENA MAÑANA

Un violento hecho ocurrido en la mañana del sábado 28 de marzo en la zona de Chacra 31, en Juan José Castelli, dejó como saldo a un joven de 19 años herido con arma blanca y a un hombre detenido, señalado como el presunto autor del ataque.

El episodio se conoció luego de que una ambulancia trasladara al herido al Hospital Bicentenario de Castelli alrededor de las 10:05 horas. Allí, el paciente fue identificado como Adán Gómez, quien presentaba una herida cortante en la cara anterior de su pierna izquierda, de aproximadamente un centímetro.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el joven habría sido atacado con un cuchillo por un familiar directo, lo que motivó la inmediata intervención del personal policial de la Comisaría Primera.

En el lugar del hecho, los efectivos procedieron al secuestro de un cuchillo tipo serrucho, con una hoja de unos 12 centímetros, presuntamente utilizado en la agresión. Además, se realizaron tareas periciales junto al personal de Criminalística, encabezadas por el licenciado Claudio Anríquez.

Posteriormente, en las inmediaciones, fue aprehendido el sindicado como autor del hecho, identificado como Ramón Gómez, de 38 años, conocido con el alias “Villero” y domiciliado en la misma zona.

El detenido fue examinado por el médico de turno y quedó alojado en la dependencia policial, imputado en una causa por “supuestas lesiones leves con arma blanca”, bajo la intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N° 2, a cargo del doctor Gerónimo Roggero.

En tanto, el joven herido recibió atención médica y se formalizó la denuncia correspondiente en el nosocomio local.

La investigación continúa con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que se produjo la agresión.

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