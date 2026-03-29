CASTELLI “INTENTO DE INGRESO ILEGAL EN UNA VIVIENDA: UN JOVEN FUE DEMORADO EN EL BARRIO QUINTA 94”

En la jornada del sábado 28 de marzo, alrededor de las 13:30 horas, personal policial de la Comisaría Primera de Juan José Castelli intervino en un procedimiento por presunta infracción al artículo 126° de la Ley 850-J, tras un llamado recibido a través del sistema de monitoreo 911.

El requerimiento fue realizado por un vecino identificado como J.R.S. de 34 años, quien alertó a las autoridades luego de haber demorado a un sujeto dentro de su vivienda, ubicada en el barrio Quinta 94.

Al arribar al lugar en el móvil policial, los efectivos policiales se entrevistaron con el propietario del inmueble, quien manifestó haber sorprendido a un individuo dentro de su domicilio, al cual habría ingresado por una ventana lateral.

El sospechoso fue identificado como J.O.C., de 21 años, domiciliado en el barrio Libertad. Tras el procedimiento, el joven fue trasladado al área de Medicina Legal para su correspondiente examen médico.

Por disposición de la jueza de Faltas interviniente, Analía Junco, se ordenó la notificación de un acta contravencional y que el implicado permanezca alojado en sede policial hasta el día siguiente, momento en el cual se evaluarán nuevas medidas.

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