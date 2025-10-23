DOS ALLANAMIENTOS CON RESULTADOS POSITIVOS: SECUESTRO DE MARIHUANA Y DETENIDOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Como resultado de los operativos, fueron detenidas cuatro personas y se procedió al secuestro de 28 envoltorios de marihuana.

Esta mañana, efectivos de la Comisaría Undécima realizaron dos allanamientos en los barrios Villa Don Alberto y Villa Facundo, en el marco de una causa por “Supuesto daño automotor” ocurrido el pasado 16 de octubre en la ciudad de Resistencia.

El primer allanamiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la avenida Belgrano al 2900, en Villa Don Alberto. En el lugar detuvieron a una mujer de 29 años y a dos hombres de 48 y 18 años, además de secuestrar una motocicleta marca Honda Tornado de 250 cilindradas y distintas prendas de vestir relacionadas con la causa.

El segundo operativo tuvo lugar en una casa situada sobre la calle Guatemala al 200, en Villa Facundo, donde los agentes secuestraron 22 gramos de marihuana distribuidos en 28 “bochitas”. En el lugar, la moradora de 40 años fue notificada por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría Undécima, mientras que los elementos secuestrados quedaron a disposición de la fiscalía interviniente.

