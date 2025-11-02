DÓNDE ESTÁ LA RESERVA DE ORO MÁS GRANDE: LA NASA REVELÓ CUÁNTO VALOR TIENE
La NASA confirmó la existencia de una reserva de metales preciosos tan grande que su valor supera todo lo conocido en la Tierra.
En los últimos días, el organismo espacial reveló nuevos datos sobre el asteroide 16 Psyche, un cuerpo celeste ubicado entre Marte y Júpiter que, según los científicos, podría albergar la mayor reserva de oro y metales del universo conocido. Su composición, con altos niveles de hierro, níquel y otros elementos, lo convierte en un hallazgo único que despierta tanto fascinación científica como expectativas económicas.
Aunque la misión de la NASA no tiene fines comerciales, las cifras estimadas sobre su valor son impactantes: expertos afirman que los metales contenidos en Psyche podrían valer unos 700 quintillones de dólares, una suma que, en teoría, bastaría para volver millonaria a cada persona en la Tierra. Sin embargo, los especialistas aclaran que, por ahora, ese cálculo es solo una curiosidad teórica.
Dónde está la reserva de oro más grande según la NASA
El asteroide Psyche fue descubierto en 1852 y mide aproximadamente 226 kilómetros de diámetro. A diferencia de otros cuerpos celestes compuestos por roca o hielo, su interior contiene entre un 30 % y un 60 % de metales, lo que sugiere que podría ser el núcleo expuesto de un antiguo planeta que perdió sus capas externas tras múltiples colisiones cósmicas.
Esa composición convierte a Psyche en un verdadero “tesoro cósmico” y en una oportunidad única para estudiar cómo se formaron los planetas rocosos del sistema solar. Sin embargo, su distancia —ubicado a cientos de millones de kilómetros— hace imposible pensar en una explotación minera en el corto plazo.
Además, la extracción y transporte de esos materiales requeriría tecnologías que hoy no existen, y una eventual llegada masiva de oro al mercado colapsaría su valor. Por eso, más allá de las cifras millonarias, el hallazgo tiene un propósito científico: entender la historia profunda del universo.
Por ahora, Psyche seguirá siendo un misterio lleno de posibilidades. La misión de la NASA permitirá obtener información inédita sobre su estructura y composición, marcando el inicio de una nueva era en la exploración espacial y la búsqueda de recursos fuera de la Tierra.