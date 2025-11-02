CANASTA BÁSICA: LOS AUMENTOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS SUPERAN LOS INGRESOS MÍNIMOS Y JUBILACIONES

Los precios de los alimentos y servicios esenciales continúan corriendo por delante de los ingresos más bajos. Según el relevamiento mensual del Índice Barrial de Precios (IBP), los valores de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) en comercios de cercanía de barrios populares mostraron en septiembre una leve baja del 0,9% mensual, pero acumulan un 28,47% de aumento interanual.

Una familia tipo —dos adultos y dos niños— necesitó en septiembre de 2025 $475.367,94 para cubrir sus necesidades alimentarias básicas, $105.344 más que un año atrás, cuando el monto era de $370.023,93.

Si se suman otros bienes y servicios esenciales, la Canasta Básica Total (CBT) trepó a $1.083.838,90, frente a los $886.458,96 de septiembre de 2024. Es decir, se requieren casi $200.000 adicionales para sostener el mismo nivel de consumo mínimo.

En términos reales, el poder adquisitivo de quienes perciben ingresos mínimos o haberes jubilatorios quedó aún más rezagado, ya que esos montos no acompañaron el ritmo de los precios.

Aumentos por rubro

El informe detalla que el almacén fue el rubro que más subió durante septiembre, con un incremento del 2,58% respecto de agosto, alcanzando un costo promedio de $204.000,24.

En contraste, la carnicería registró una leve baja del 1,22%, con un valor promedio de $179.872,18, mientras que la verdulería mostró la caída más pronunciada del mes: –7,32%, situándose en $91.495,51.

Los productos que más aumentaron

Entre los productos que más incrementaron sus precios se destacan la paleta cocida, que trepó 72,22% (de $9.000 a $15.500 por kilo), el vinagre, con 66,67% (de $1.200 a $2.000), y el salame, con 65% (de $10.000 a $16.000).

En las carnes, la carnaza aumentó 25%, el pescado 17,24% y la carne picada 12,07%.

Pese a las bajas generales en verdulería, algunos productos registraron subas: la pera se encareció 10%, la manzana 7,69% y la lechuga 7,14%.