CASTELLI POLICÍA CAMINERA DETUVO A UN HOMBRE CON PEDIDO DE CAPTURA NACIONAL

El sujeto intentó falsear su identidad, pero fue identificado gracias a la verificación en el sistema SIFCOP.

Esta tarde, efectivos de la División Patrulla Vial de Juan José Castelli, durante un control rutinario en la intersección de la Ruta Nacional N° 95 y la Ruta Provincial N° 3, en Villa Río Bermejito, identificaron a un hombre que intentó ocultar su verdadera identidad.

Tras realizar las verificaciones en el sistema “SIFCOP», se constató que el sujeto, oriundo de Buenos Aires, registraba pedido de captura y detención vigente por causas de “Supuesto robo agravado y homicidio agravado”, requerido por el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento San Martín, Policía Federal Argentina.

El individuo fue trasladado al hospital local para examen médico y posteriormente entregado a la Comisaría de Villa Río Bermejito, a disposición de la Justicia.

