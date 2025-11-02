CUÁLES SON LOS CAMBIOS FÍSICOS QUE SUFREN LOS ASTRONAUTAS AL VOLVER DEL ESPACIO: LA EXPLICACIÓN DE LA NASA

Los cambios físicos que sufren los astronautas al volver del espacio.

Viajar al espacio cambia profundamente a las personas. Algunos músculos se fortalecen, otros se debilitan; los fluidos corporales se desplazan y el sentido del equilibrio se desajusta. La microgravedad obliga al cuerpo a adaptarse y, al regresar a la Tierra, comienza el proceso inverso: reaprender a convivir con la gravedad.

Para mitigar esos efectos, los astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) entrenan dos horas diarias con el fin de preservar densidad ósea, fuerza muscular y salud cardiovascular. Muchos describen a la Tierra como un lugar “pesado, ruidoso y extrañamente quieto”.

Experiencias recientes de regreso En marzo de 2024, la misión SpaceX Crew-7 regresó tras casi 200 días en el espacio. Jasmin Moghbeli (NASA) relató sentirse inestable y con el cuello fatigado al sostener la cabeza en la gravedad terrestre. Andreas Mogensen (ESA) reconoció que era casi imposible caminar en línea recta con los ojos cerrados, mientras que Satoshi Furukawa (JAXA) sufría náuseas al mirar hacia abajo. Cada uno atravesó un proceso distinto de recuperación.

Un mes después, la astronauta Loral O’Hara volvió a la Tierra tras 204 días en órbita y aseguró sentirse casi normal en apenas una semana. Su experiencia como ingeniera oceánica, dijo, le ayudó a comprender la dinámica de trabajo en equipos aislados y con recursos limitados, un paralelismo con las misiones espaciales.

Frank Rubio, quien completó en 2023 un récord de 371 días en el espacio, experimentó dolor en la espalda baja y los pies, aunque se recuperó en pocas semanas gracias al ejercicio constante. Mentalmente, reconoció que la extensión inesperada de su misión fue un desafío emocional que afrontó con el apoyo de videollamadas familiares.