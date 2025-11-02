CUÁLES SON LOS CAMBIOS FÍSICOS QUE SUFREN LOS ASTRONAUTAS AL VOLVER DEL ESPACIO: LA EXPLICACIÓN DE LA NASA
El organismo aeroespacial estudió cómo el cuerpo humano se transforma y busca estrategias para garantizar la salud de las futuras misiones a la Luna y Marte.
Experiencias recientes de regreso
En marzo de 2024, la misión SpaceX Crew-7 regresó tras casi 200 días en el espacio. Jasmin Moghbeli (NASA) relató sentirse inestable y con el cuello fatigado al sostener la cabeza en la gravedad terrestre. Andreas Mogensen (ESA) reconoció que era casi imposible caminar en línea recta con los ojos cerrados, mientras que Satoshi Furukawa (JAXA) sufría náuseas al mirar hacia abajo. Cada uno atravesó un proceso distinto de recuperación.
Ciencia para el futuro de la exploración espacial
Para comprender y contrarrestar estos cambios, la NASA impulsa el Human Research Program, que estudia la salud de los astronautas antes, durante y después de sus vuelos. Además, desarrolla simulaciones en la Tierra que imitan las condiciones del espacio.
En el centro alemán llamado :envihab (de las palabras “medio ambiente” y “hábitat”, en inglés), por ejemplo, voluntarios pasan 60 días en cama con la cabeza inclinada para reproducir los efectos de la micro-gravedad.
Los resultados de estas investigaciones permitirán diseñar mejores protocolos médicos, rutinas de entrenamiento y estrategias psicológicas para que los astronautas no solo sobrevivan, sino prosperen en misiones cada vez más ambiciosas.