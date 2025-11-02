ANSES: HABRÁ NUEVAS ALTAS EN LAS BECAS PROGRESAR

Monto actualizado y pagos retroactivos

El valor mensual de las Becas Progresar se mantiene en $35.000. Para quienes cursan el nivel obligatorio (primario o secundario), se aplica una retención del 20%, por lo que se cobra $28.000 por mes, mientras que el monto restante se entrega al finalizar el ciclo lectivo una vez presentada la constancia de regularidad escolar.

Además, los nuevos beneficiarios recibirán pagos retroactivos según la convocatoria:

Primera convocatoria: se abonarán ocho cuotas acumuladas. Esto equivale a $280.000 si se cobra el 100% del beneficio o $224.000 en caso de aplicarse la retención del 20%.

Segunda convocatoria: se pagarán tres cuotas juntas, lo que representa $105.000 al 100% o $84.000 al 80%.

Los estudiantes pueden consultar su estado y el calendario de pagos desde el portal Mi ANSES o a través del sitio oficial del Ministerio de Capital Humano.

Con estas nuevas altas, el Gobierno busca continuar impulsando la educación y garantizar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo. La posibilidad de verificar la inscripción de manera online simplifica los trámites y brinda mayor transparencia al proceso de adjudicación.