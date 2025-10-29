DISPAROS EN LA NUCA Y PUÑALADAS EN LA ESPALDA: DENUNCIAN EJECUCIONES SUMARIAS DURANTE EL MEGAOPERATIVO EN RÍO DE JANEIRO
La abogada y activista por los DDHH Flávia Fróes, encargada de la identificación de los cuerpos, afirmó al diario Folha de São Paulo que algunos de los cadáveres que fueron encontrados tras la masacre en las favelas Penha y Alemão presentan signos de tortura.
El gobierno estadual de Río todavía no se pronunció sobre el nuevo número de víctimas, que según la Defensoría Pública asciende a 132.