DIERON A CONOCER LOS FUNDAMENTOS DE LA CONDENA A CFK: LA RESOLUCIÓN TIENE MÁS DE 1600 PÁGINAS

El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso dieron a conocer los fundamentos de la condena a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos que dictaron contra la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Vialidad.

Como se tenía previsto, la resolución es extensa: tiene 1616 páginas y lleva las firmas de los miembros del tribunal y del secretario de Cámara, Tomás Santiago Cisneros. Ahora, ambas partes podrán apelar las condenas y las absoluciones para que sean analizadas en la Cámara Federal de Casación Penal. Para esto, dispondrán de 10 días hábiles pero, posiblemente, pedirán una prórroga por lo extenso y complejo del caso.

Por el volumen del fallo, los jueces redactaron además un índice de 12 páginas, donde se agrupan referencias a los «considerando» y a la parte resolutiva de la sentencia.

Según el fallo al que accedió el medio TN, los puntos más resonantes son los siguientes:

-«La magnitud de la empresa criminal aquí investigada supuso una planificación y sofisticación magnífica, en la que actuaron diferentes niveles administrativos encolumnados bajo una misma finalidad».

-«Se ha acreditado la intervención en la maniobra de integrantes de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Administración General de Vialidad Provincial de la Provincia de Santa Cruz, en connivencia con un empresario de la construcción dedicado a la obra pública, con el propósito de asegurarle un beneficio económico tanto a éste como a la sociedad conyugal integrada por los ex presidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner».

-«Hemos visto una promiscua y absoluta confusión entre ambas esferas, marcada por acuerdos espurios entre las personas interesadas -con claras notas distintivas de las prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial y visos propios de los delitos económicos- tendientes a asegurar los beneficios pecuniarios a favor de los nombrados de acuerdo a su naturaleza y entidad».

-«La falta de sanción judicial de esas prácticas corruptas parece ser una función deseada del sistema y su sostenimiento en el tiempo con un claro fin: garantizar la impunidad».

Cabe recordar que el 6 de diciembre del año pasado, el tribunal condenó a la Vicepresidente y a otras ocho personas, entre ellas Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y a cinco ex funcionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión.

Los jueces entendieron que cometieron el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración en la entrega de 52 obras públicas para la provincia a las empresas de Báez. A la ex presidenta también se la condenó a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además, dispuso el decomiso de 84 mil millones de pesos por lo que entendieron era el producto del delito.

En tanto, otros cuatro acusados fueron absueltos, entre ellos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, el ex funcionario de Planificación Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro.

