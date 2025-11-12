DIBU MARTÍNEZ VOLVIÓ A LA ARGENTINA Y SU ESPOSA MOSTRÓ SU NUEVA CASA EN MAR DEL PLATA: «SUEÑO CUMPLIDO»
El arquero campeón del mundo aprovechó su ausencia en la gira de la Selección para instalarse junto a Mandinha y sus hijos en su nueva residencia.
Emiliano Martínez regresó a la Argentina junto a su esposa Mandinha y sus hijos para disfrutar de unos días en su nueva casa en Mar del Plata. La pareja mostró en redes sociales la vivienda familiar, mientras el arquero del Aston Villa aprovecha su descanso al no haber sido convocado para el amistoso ante Angola.
Lejos de los estadios de Inglaterra y del habitual ritmo competitivo, el Dibu aterrizó en su ciudad natal para reencontrarse con sus raíces. El arquero de la Selección Argentina, campeón del mundo en Qatar 2022, aprovechó su ausencia en la última convocatoria de Lionel Scaloni para instalarse con su familia en su nueva casa en Mar del Plata.
“Un sueño cumplido”, escribió su esposa, Amanda “Mandinha” Gama, en sus redes sociales junto a una serie de fotos donde se la ve sonriente y abrazada a Martínez en el extenso predio que rodea la vivienda. En los videos posteriores, la diseñadora de interiores dejó ver detalles del hogar: amplios ventanales que llenan los ambientes de luz natural, mobiliario de madera y una estética cálida y rústica.
El parque, con un césped prolijo y una galería decorada con pisos de baldosas blancas y negras, muestra la impronta de Mandinha, quien ya había diseñado la residencia familiar en Birmingham, donde el arquero del Aston Villa desarrolla su carrera profesional.
El regreso de Martínez al país coincide con su descanso pactado por el cuerpo técnico de la Selección, que decidió no convocarlo para el amistoso ante Angola. Scaloni busca dar rodaje a otros arqueros como Gerónimo Rulli y Walter Benítez, mientras mantiene al marplatense como indiscutido titular de cara al Mundial 2026.
La Albiceleste se encuentra entrenando en Alicante, España, antes de viajar rumbo a África para el amistoso de este viernes. Allí, Rulli se perfila para custodiar el arco en reemplazo del Dibu, quien sigue de cerca la actividad del equipo desde la distancia.
En el plano deportivo, el arquero llega a esta pausa tras una destacada actuación con el Aston Villa en la Premier League. En el último partido antes del receso, su equipo goleó 4-0 al Bournemouth con Martínez como figura: atajó un penal y evitó el descuento rival con una tapada clave. El conjunto dirigido por Unai Emery acumula cuatro victorias en los últimos cinco partidos y se acerca a los primeros puestos del campeonato inglés, con el argentino consolidado como una de sus principales figuras.
Mientras la Selección encara la recta final rumbo al Mundial de 2026, Dibu Martínez aprovecha este paréntesis para disfrutar de su familia y del sueño cumplido de volver a vivir en su tierra.