DIBU MARTÍNEZ VOLVIÓ A LA ARGENTINA Y SU ESPOSA MOSTRÓ SU NUEVA CASA EN MAR DEL PLATA: «SUEÑO CUMPLIDO»

La Albiceleste se encuentra entrenando en Alicante, España, antes de viajar rumbo a África para el amistoso de este viernes. Allí, Rulli se perfila para custodiar el arco en reemplazo del Dibu, quien sigue de cerca la actividad del equipo desde la distancia.

En el plano deportivo, el arquero llega a esta pausa tras una destacada actuación con el Aston Villa en la Premier League. En el último partido antes del receso, su equipo goleó 4-0 al Bournemouth con Martínez como figura: atajó un penal y evitó el descuento rival con una tapada clave. El conjunto dirigido por Unai Emery acumula cuatro victorias en los últimos cinco partidos y se acerca a los primeros puestos del campeonato inglés, con el argentino consolidado como una de sus principales figuras.

Mientras la Selección encara la recta final rumbo al Mundial de 2026, Dibu Martínez aprovecha este paréntesis para disfrutar de su familia y del sueño cumplido de volver a vivir en su tierra.