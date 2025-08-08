Día Internacional del Gato: por qué se celebra el 8 de agosto

Como cada año desde 2002 este 8 de agosto se celebra un nuevo Día Internacional del Gato, una efeméride que es particularmente importante en el hemisferio norte porque este mes es considerado una época de mayor fertilidad en las colonias de estos animales.

La fecha fue establecida en 2002 por el Fondo Internacional Para el Bienestar Animal (IFAW, sus siglas en inglés) con el objetivo de atraer atención sobre temas relacionados a la salud y bienestar de los gatos, tanto caseros como callejeros.

De hecho, los gatos pueden ser entendidos como animales todoterreno ya que si bien se convirtieron en emblemas de ciudades populosas como Estambul, en Turquía, también conquistaron sus propias islas, como Aoshima, en Japón, o el santuario de Siros, Grecia.

Qué beneficios traen a los humanos los gatos