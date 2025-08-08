DÍA INTERNACIONAL DEL GATO: POR QUÉ SE CELEBRA EL 8 DE AGOSTO
Este mes es considerado como uno de los más cruciales para las colonias de gatos callejeros en el hemisferio norte, pero también aplica a otros animales.
Qué beneficios traen a los humanos los gatos
Lejos de poder domesticarlos, el ser humano logró desarrollar razas muy diversas de gatos -persas de hocico corto, lanudos Maine Coon o esbeltos gatos «esfinge»- y así estos animales pasaron de ser los encargados del control de plagas en las casas y graneros a ser mascotas que contribuyen a bajar en nivel de estrés en sus dueños.
Además de mantener relajados y acompañados a sus dueños, los gatos son capaces de ayudar a conciliar el sueño, aún cuando tengan la rutina de despertar a sus humanos a la madrugada (porque ese bol de comida no se va a llenar solo).
Para mantener a un gato sano aún confinado (es decir, siempre dentro del departamento o casa) lo mejor es asegurar las ventanas con redes para evitar accidentes (se sabe que la curiosidad es una enemiga mortal de estos felinos) y se recomienda mantener su comida y bebida alejadas de donde esté su bandeja de piedras sanitarias para no generarles estrés.