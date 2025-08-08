Vie. Ago 8th, 2025

DÍA INTERNACIONAL DEL GATO: POR QUÉ SE CELEBRA EL 8 DE AGOSTO

By Redaccion 2 horas ago

Este mes es considerado como uno de los más cruciales para las colonias de gatos callejeros en el hemisferio norte, pero también aplica a otros animales.

Como cada año desde 2002 este 8 de agosto se celebra un nuevo Día Internacional del Gato, una efeméride que es particularmente importante en el hemisferio norte porque este mes es considerado una época de mayor fertilidad en las colonias de estos animales.

La fecha fue establecida en 2002 por el Fondo Internacional Para el Bienestar Animal (IFAW, sus siglas en inglés) con el objetivo de atraer atención sobre temas relacionados a la salud y bienestar de los gatos, tanto caseros como callejeros.

De hecho, los gatos pueden ser entendidos como animales todoterreno ya que si bien se convirtieron en emblemas de ciudades populosas como Estambul, en Turquía, también conquistaron sus propias islas, como Aoshima, en Japón, o el santuario de Siros, Grecia.

 

Qué beneficios traen a los humanos los gatos

 

Tras adaptarse a todo tipo de clima, desde el círculo polar ártico hasta las cálidas arenas del desierto, y con el antecedente de haber sido adorados en culturas milenarias, como es el caso de la diosa Bastet, en el Antiguo Egipto, los gatos merecen su día internacional para hablar de los beneficios que traen a los humanos.

Lejos de poder domesticarlos, el ser humano logró desarrollar razas muy diversas de gatos -persas de hocico corto, lanudos Maine Coon o esbeltos gatos «esfinge»- y así estos animales pasaron de ser los encargados del control de plagas en las casas y graneros a ser mascotas que contribuyen a bajar en nivel de estrés en sus dueños.

Además de mantener relajados y acompañados a sus dueños, los gatos son capaces de ayudar a conciliar el sueño, aún cuando tengan la rutina de despertar a sus humanos a la madrugada (porque ese bol de comida no se va a llenar solo).

Para mantener a un gato sano aún confinado (es decir, siempre dentro del departamento o casa) lo mejor es asegurar las ventanas con redes para evitar accidentes (se sabe que la curiosidad es una enemiga mortal de estos felinos) y se recomienda mantener su comida y bebida alejadas de donde esté su bandeja de piedras sanitarias para no generarles estrés.

