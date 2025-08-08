LIBERTARIOS DE SALTA VUELVEN A SER NOTICIA: CONCEJAL DE LLA AMENAZÓ A PERIODISTA DE RADIO

Concejal libertario Rodrigo Quinteros.

La provincia de Salta vuelve a ser noticia y nuevamente por un escándalo protagonizado por el militante de La Libertad Avanza (LLA), concejal electo por ese partido. Esta vez, el protagonista fue Rodrigo Quinteros.

Pero no fue el primero, claro: el mes pasado, una militante del partido libertario salteño denunció al armador del espacio en esa provincia y concejal por la ciudad capital, Pablo Emanuel López, por acoso sexual y extorsión.

La joven que presentó ante la Justicia la grabación de las conversaciones que mantuvo con ese sujeto aseguró que el concejal le exigía el pago de $200 mil, de los $500 mil que recibía como salario en tanto convencional municipal, cargo que le había conseguido López.

De los audios se desprendía que la joven ya había cumplido en reiteradas oportunidades con el pago de ese «retorno» de la política pero que, ya cansada de darle casi la mitad de su sueldo, ahora se negaba a seguir haciéndolo.

Como «solución» al problema, el concejal libertario le propuso que le practique sexo oral y que, por cada vez que lo haga, le descontaría $10 mil pesos del aporte que mensualmente debía realizar al partido que a nivel nacional lidera Karina Milei. Finalmente, Pablo Emanuel Lopez fue destituido.