Mar. Oct 21st, 2025

DÍA DE LA MADRE EN COMANDANCIA FRIA

By Redaccion 8 minutos ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La vida no viene con un manual de instrucciones, viene con una linda mamá.

Celebramos su día con una tarde llena de alegría donde compartimos juegos, sorteos y buena música, disfrutando de un hermoso encuentro junto a las familias de la comunidad.
Destacamos el valor incalculable que cada madre representa en la vida de sus hijos, siendo ejemplo constante de amor, compromiso y entrega incondicional.
Municipalidad de Fuerte Esperanza, Intendencia Inés Ortega.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com