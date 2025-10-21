DÍA DE LA MADRE EN COMANDANCIA FRIA
La vida no viene con un manual de instrucciones, viene con una linda mamá.
Celebramos su día con una tarde llena de alegría donde compartimos juegos, sorteos y buena música, disfrutando de un hermoso encuentro junto a las familias de la comunidad.
Destacamos el valor incalculable que cada madre representa en la vida de sus hijos, siendo ejemplo constante de amor, compromiso y entrega incondicional.
Municipalidad de Fuerte Esperanza, Intendencia Inés Ortega.