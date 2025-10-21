ALERTA EN BOCA: LEANDRO PAREDES QUEDÓ AL BORDE DE LA SUSPENSIÓN Y DEBERÁ CUIDARSE PARA LLEGAR AL SUPERCLÁSICO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el primer partido tras las muerte de Miguel Ángel Russo, Boca perdió 2-1 con Belgrano de Córdoba en la Bombonera. Más allá de la preocupación por el nivel del equipo, este lunes salió a la luz una situación vinculada a Leandro Paredes que pasó desapercibida en el encuentro del sábado y que encendió las alarmas.

En el informe arbitral consta que el mediocampista del Xeneize fue amonestado durante el primer tiempo del encuentro ante el Pirata. De esta manera, llegó a las cuatro tarjetas amarillas y una más le significaría una suspensión de un partido.

Inicialmente, la transmisión oficial del partido no había mostrado la tarjeta amarilla. Este lunes, ESPN publicó la imagen del momento en que el árbitro Pablo Dóvalo sancionó al Paredes por una falta contra Lucas Passerini.

Leandro Paredes quedó al borde de la suspensión por haber acumulado cuatro tarjetas amarillas (Foto: Fotobaires)

Los partidos en los que Leandro Paredes deberá cuidarse

Antes de enfrentar a River, Boca jugará dos partidos: primero el postergado ante Barracas Central y el siguiente será también de visitante, ante Estudiantes. En caso de que Paredes sea amonestado ante el Guapo, se perderá el partido ante el Pincha. El gran problema para el DT Claudio Úbeda es el riesgo que correrá el campeón del mundo si llega al partido en La Plata con cuatro amarillas, ya que una más en ese partido le significará perderse el Superclásico.

El encuentro ante los dirigidos por Marcelo Gallardo se jugará el domingo 9 de noviembre, en horario a confirmar, en la Bombonera. Será en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura y podría ser clave para ambos equipos en sus aspiraciones de clasificar a la siguiente instancia del campeonato y, además, de conseguir el boleto a la Copa Libertadores 2026 a través de la tabla anual.