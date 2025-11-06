DETUVIERON A UN VIOLENTO Y SECUESTRARON UN CUCHILLO EN SU PODER

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los efectivos actuaron rápidamente y pusieron ante la justicia al agresor.

Esta tarde los uniformados de la Comisaría Duodécima acudieron al barrio Paykin, donde un hombre ocasionaba agresiones a su pareja. Al llegar se entrevistaron con la ciudadana que tenía por su integridad e informó que el hombre estaba ante un gran estado de hostilidad.

Los agentes intentaron calmar al agresor mediante el diálogo pero se negaba, e incitaba a pelear a los efectivos. En un momento dado exhibió un cuchillo y los amenazó, en un descuido los agentes lo redujeron y lo desarmaron aplicando técnicas de reducción, para luego reducir sus movimientos con las esposas de seguridad. Lo trasladaron a la División Medicina Legal y luego a la dependencia policial. En el procedimiento se secuestró el cuchillo.

La ciudadana denunció lo ocurrido, además tuvo que ser asistida ya que sufrió lesiones por parte del demorado.

La fiscalía en turno dispuso que el hombre de 51 años sea notificado de su aprehensión por la causa Supuestas Amenazas Con Arma, Privación Ilegítima de la Libertad y Lesiones en contexto de Violencia de Género, tambien se instruyeron actuaciones por Supuesta Resistencia contra la autoridad.

