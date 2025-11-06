ANTIDROGAS: DOS PROCEDIMIENTOS CON SECUESTROS Y DETENIDOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El primero se dio en la calle, demoraron a un dealer con cocaína y marihuana, el segundo en un allanamiento, la casa funciona como kiosco narco.

Los efectivos del Departamento de Consumos Problemáticos desplegaron tareas investigativas y de controles vehiculares para desalentar la venta, el consumo y el traslado de sustancia ilícitas.

Esta tarde cuando desplegaron un operativo conjunto con varias unidades policiales, en el que el Departamento Rural y Ambiental, demoró a un joven en Villa Marín, aparentemente tenía estupefacientes en su poder. Al arribo los antinarcóticos realizaron la prueba de las sustancias halladas. Se trataba de cocaína y marihuana.

Secuestraron un envoltorio con 10 gramos de marihuana, y 16 envoltorios con 11 gramos de cocaína, también la suma de 10 mil pesos y la motocicleta en la que el joven de 21 años se movilizaba. El muchacho fue notificado de su aprehensión por Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23737.

Más tarde, alrededor de las 20.30 se dirigieron al barrio Santo Domingo, donde tras una investigación descubrieron una vivienda que operaba como punto de venta a bajo escala de estupefacientes.

Con el mandamiento judicial provisto por el Juzgado de Garantías en turno y ayudante de fiscal antidrogas se dirigieron a la vivienda ubicada por la calle San Juan al 1500 aproximadamente. Allí fueron atendidos por el principal morador y ante un testigo ingresaron para el registro del inmueble.

Como resultado secuestraron 94 envoltorios con cocaína con el peso de 19 gramos, y la suma de $32.500 pesos considerado como ganancia de las ventas ilegales. El hombre de 26 años fue conducido y notificado de su aprehensión por la causa Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes a disposición de la Fiscalía Antidrogas en turno.

