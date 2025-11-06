CAMINERA DETECTÓ CINCO MOTOCICLETAS CON PEDIDO Y PERSONAS BUSCADAS POR LA JUSTICIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

👉🏻J.J.Castelli

Anoche, efectivos de la localidad de J.J.Castelli, aprehendieron a un hombre por presentar un pedido de detención por supuesta violencia de género. Por tal motivo, trasladaron al ciudadano hacia la dependencia jurisdiccional para fines legales pertinentes.

👉🏻Más tarde, incautaron una motocicleta marca Yamaha de 125 cilindradas, por presentar pedido de secuestro desde fecha 31/03/2014 a solicitud de la comisaria quinta de la ciudad de Sáenz Peña. El rodado era conducido por una joven de 21 años.

👉Pto. Ctrol Eva Perón

Hoy, agentes viales detectaron mediante sistema Sifcop una persona buscada por la justicia .

👉Av. Marconi y Belgrano

Por otra parte recuperan una moto marca Guerrero Trip de 110 cc, al momento del control detectaron que presentaba Pedido Activo a solicitud de la Comisaría 3° Rcia en causa «Sup.Hurto».

👉Div. Verificación Vehicular Metropolitana

Minutos después, los peritos verificadores secuestraron tres motocicletas que presentaron pedido en el Juzgado de Faltas Municipal de la ciudad de Resistencia .

Se trata de una Guerrero Trip de 150 cc en causa supuesto hurto de fecha 24/02/2014 a solicitud de la comisaria segunda de Resistencia.

La Segunda moto es una marca Zanella modelo ZB buscada de fecha 21/04/2014, en causa supuesto Hurto de la misma jurisdicción.

La tercera una zanella modelo Hot buscada desde fecha 20/02/2014 a solicitud de la comisaria Tercera Rcia.

Por tal motivo, los rodados fueron entregados a las comisarias para fines legales correspondientes.

