DETUVIERON A UN JOVEN QUE HUYO TRAS CHOCAR A UNA FAMILIA QUE VIAJABA EN MOTO

Personal de la Comisaría de La Leonesa detuvo a un automovilista de 28 años vinculado a un siniestro vial con posterior abandono de persona, en la intersección de la Avenida Néstor Kirchner y Colectora Cristian Vera de la localidad.

En el lugar, una motocicleta Honda Wave 110 cc, guiada por un hombre de 42 años, quien viajaba junto a una joven de 20 y una menor de un año, fue colisionada desde atrás por un automóvil que se retiró del lugar a gran velocidad.

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital local, donde les diagnosticaron lesiones leves, otorgándoles el alta poco después.

El automóvil secuestrado al joven.

A partir de los testimonios recabados, el personal policial desplegó un operativo de búsqueda que permitió dar con el vehículo involucrado, un Fiat blanco, en el barrio La Ralera. Su conductor, identificado como un hombre de 28 años, fue trasladado a la dependencia policial.

La magistratura interviniente de la Fiscalía N° 6 de Resistencia ordenó el secuestro del automóvil y la notificación de la aprehensión del conductor.

El sujeto fue identificado en la causa por «Supuestas lesiones leves en accidente de tránsito y abandono de persona».